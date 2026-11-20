La polémica que involucra a Nelson Castro por sus declaraciones sobre la ciudad peruana de Chiclayo durante la gira del papa León XIV sigue sumando repercusiones. Esta vez fue Luis Ventura quien decidió tomar distancia de los periodistas que salieron a defender al conductor de TN y lanzó una fuerte crítica sobre su comportamiento durante la cobertura.

Según publicó Primicias Ya (A24), Ventura habló del tema durante una entrevista en Desayuno Americano, por América TV, donde analizó las expresiones que provocaron indignación entre periodistas, autoridades y habitantes de Perú. Aunque reconoció la trayectoria profesional de Castro, consideró que su colega se equivocó y sostuvo que debería ofrecer una disculpa pública.

Luis Ventura fue contundente con Nelson Castro: “Hizo un jueguito que no le salió bien”

A diferencia de otros periodistas que respaldaron públicamente a Nelson Castro, Luis Ventura no evitó cuestionar la manera en que su colega describió la realidad de Chiclayo.

“Me parece como que Nelson hace un jueguito que no le salió bien”, expresó el presidente de APTRA al referirse a la polémica.

Ventura consideró que el problema no estuvo únicamente en las palabras utilizadas, sino también en el tono y los gestos que acompañaron los comentarios durante la transmisión televisiva.

“Sí, a lo mejor se equivocó. Sobre todo cuando calificás con una subida de tono o con un sarcasmo gestual, viste, quedás abrochado”, explicó.

Sin embargo, aclaró que sus cuestionamientos no significan desconocer la trayectoria del periodista.

“Es un profesional y una persona muy respetuosa, en cuanto a eso no hay tela de juicio”, aseguró.

Luis Ventura espera que Nelson Castro pida disculpas por sus dichos sobre Perú

En medio de las repercusiones, Ventura también se refirió a la posibilidad de que Nelson Castro reconozca públicamente su error.

“Seguramente va a llegar un pedido de disculpas inmediato”, anticipó el conductor, quien consideró que su colega debería tener la oportunidad de explicar lo ocurrido.

Sus declaraciones se suman a las de otros periodistas argentinos que, aunque reconocieron la trayectoria de Castro, cuestionaron la manera en que se refirió a la ciudad peruana.

Por el momento, la expectativa sobre una eventual disculpa continúa abierta.

Qué dijo Nelson Castro sobre Chiclayo durante la gira del papa León XIV

El episodio que desató la controversia ocurrió durante una transmisión en vivo de TN, cuando Nelson Castro recorría las calles de Chiclayo, una ciudad estrechamente vinculada con la trayectoria religiosa del papa León XIV.

Mientras mostraba imágenes de viviendas y calles, el periodista describió las condiciones de algunos sectores urbanos utilizando expresiones que generaron rechazo.

“Humilde y todas casas a medio terminar, esto es Chiclayo para que vos veas”, comentó durante su comunicación con Jonatan Viale.

En otro momento, utilizó términos como “mugre”, “casas mal hechas” y “ciudad precaria”, expresiones que fueron consideradas despectivas por numerosos ciudadanos y comunicadores peruanos.

Aunque también destacó la hospitalidad de los vecinos, sus comentarios sobre la infraestructura y las condiciones de vida provocaron una fuerte reacción.

Entre quienes lo cuestionaron estuvo Jorge Pérez, gobernador regional de Lambayeque, quien rechazó públicamente la descripción realizada por el periodista argentino.

Nelson Castro regresó a la Argentina: qué dijo después de la polémica

Después de acompañar al papa León XIV durante su gira internacional, Nelson Castro regresó a la Argentina el jueves 19 de noviembre.

En medio de las críticas, el conductor de TN volvió a hablar públicamente durante una entrevista en Radio Rivadavia.

Sin embargo, en esa intervención eligió referirse al funcionamiento del Vaticano, al equipo de comunicación del pontífice y a sus próximos viajes, sin abordar directamente la controversia por sus comentarios sobre Chiclayo.

Mientras tanto, Luis Ventura mantiene su postura: reconoce la trayectoria de Nelson Castro, pero considera que se equivocó y que un pedido de disculpas sería una manera de reparar el malestar generado.

La polémica continúa abierta y volvió a instalar el debate sobre los límites del lenguaje y las responsabilidades de los periodistas durante las coberturas internacionales.