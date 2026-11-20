La polémica que protagonizó Nelson Castro durante su cobertura de la visita del papa León XIV a Perú sumó un giro inesperado. Después de varios días de cuestionamientos por sus comentarios sobre la ciudad de Chiclayo, una periodista peruana salió públicamente a respaldarlo. No solo defendió la descripción que hizo el conductor argentino, sino que también apuntó contra las autoridades locales por las condiciones de infraestructura que quedaron expuestas durante la transmisión.

La periodista Luz Cunyarache participó este viernes 20 de noviembre en Lape Club Social Informativo, el programa que conduce Sergio Lapegüe por América TV. Allí sostuvo que Castro había mostrado una realidad que existe en distintas ciudades de Perú y consideró que las críticas estuvieron relacionadas con el orgullo de algunos sectores de la sociedad.

La periodista peruana que salió a defender a Nelson Castro

Durante la entrevista, Cunyarache se diferenció de los comunicadores y funcionarios que habían cuestionado al periodista argentino por sus expresiones sobre Chiclayo.

«Creo que él ha descrito una realidad con valentía», aseguró al referirse a la cobertura que Castro realizó para TN.

La periodista reconoció que algunas palabras podrían haber resultado incómodas para los habitantes de la ciudad, aunque consideró que eso no modificaba el contenido de lo que se había mostrado.

En particular, se refirió al término «mugre», una de las expresiones que más rechazo provocó.

«En vez de decir ‘mugre’ podría haber dicho ‘basura’, que es lo mismo y duele menos», señaló.

Para Cunyarache, la discusión no debería concentrarse únicamente en el lenguaje utilizado por Castro, sino también en las condiciones de vida que aparecieron en las imágenes.

Qué dijo Luz Cunyarache sobre la cobertura de Nelson Castro en Chiclayo

La comunicadora peruana destacó la trayectoria profesional de Castro y rechazó que hubiera tenido una intención despectiva hacia los habitantes de Chiclayo.

Además, explicó que las desigualdades sociales y urbanas no son exclusivas de esa ciudad, sino que también pueden observarse en otros puntos del país.

Como ejemplo, mencionó los contrastes que existen en Lima entre barrios de alto poder adquisitivo y sectores donde las familias viven en condiciones de pobreza.

También recordó las imágenes que Castro mostró durante su recorrida por Chiclayo.

Según explicó, el periodista argentino había señalado la presencia de una universidad con instalaciones modernas y, a pocas cuadras, calles de tierra y viviendas sin terminar.

«Eso es una verdad», sostuvo Cunyarache al defender la descripción de su colega.

Las críticas de la periodista peruana al gobernador de Lambayeque

Uno de los momentos más fuertes de la entrevista llegó cuando Cunyarache cuestionó la reacción de las autoridades peruanas.

La periodista consideró que, en lugar de concentrarse en las declaraciones de Castro, los funcionarios deberían responder por los problemas de infraestructura de la región.

En ese sentido, apuntó directamente contra Jorge Pérez, gobernador de Lambayeque, quien había manifestado su rechazo a los comentarios del conductor argentino.

Cunyarache planteó interrogantes sobre el destino de fondos públicos destinados a la región y cuestionó la actitud del funcionario frente a la controversia.

Sus declaraciones marcaron una diferencia con otras voces de Perú que habían reclamado una disculpa pública del periodista argentino.

Qué había dicho Nelson Castro sobre Chiclayo durante la visita del papa León XIV

La controversia comenzó cuando Castro recorrió distintos sectores de Chiclayo durante la cobertura de la visita del papa León XIV, quien mantiene un vínculo especial con esa ciudad por su pasado como obispo.

Durante una transmisión para TN, el periodista mostró calles sin pavimentar y viviendas en construcción, mientras describía las condiciones urbanas del lugar.

Sus expresiones, entre ellas «mugre» y «ciudad precaria», provocaron una fuerte reacción en medios de comunicación peruanos y entre autoridades locales.

Los cuestionamientos también llegaron a la televisión argentina, donde distintos periodistas debatieron sobre el tono utilizado durante la cobertura.

Sin embargo, Castro decidió mantener su postura.

Nelson Castro ratificó sus dichos y aseguró que no tiene nada que rectificar

Este viernes, antes de conocerse el respaldo de Cunyarache, Nelson Castro había hablado sobre la controversia en su programa de Radio Rivadavia.

El conductor defendió su trabajo y sostuvo que no tenía motivos para retractarse.

«Lo que dije lo ratifico plenamente», expresó.

También recordó que durante su cobertura había destacado la hospitalidad y generosidad de los habitantes de Perú, además de mostrar las situaciones de pobreza que observó.

En respuesta a los cuestionamientos de las autoridades locales, Castro planteó que sería más importante mejorar las condiciones de las calles que discutir sus declaraciones.

Ahora, el respaldo de Luz Cunyarache suma una nueva mirada al conflicto y deja en evidencia que las opiniones sobre la cobertura del periodista argentino también están divididas dentro de Perú.

Mientras algunos consideran que sus expresiones fueron ofensivas, otros sostienen que permitió visibilizar problemas sociales que necesitan respuestas de las autoridades.