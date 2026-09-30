Candela Arizaga apuntó contra Facundo Moyano y lanzó una fuerte revelación: “Le mentí a mi familia y a los medios”

Candela Arizaga volvió a referirse a su conflictivo vínculo con Facundo Moyano y publicó un contundente descargo. Aseguró que no lo denunció por una presunta grabación sin consentimiento y explicó por qué decidió ocultar la situación.

El conflicto entre Candela Arizaga y Facundo Moyano sumó un nuevo capítulo. La modelo volvió a hablar públicamente sobre el vínculo que mantuvo con el exdiputado y lanzó fuertes acusaciones en medio de la causa judicial que los tiene como protagonistas.

Arizaga utilizó sus redes sociales para responder a declaraciones vinculadas al caso y aseguró que Moyano la habría grabado sin su consentimiento. Además, reveló que en aquel momento decidió no denunciar esa situación y que incluso ocultó lo sucedido ante su entorno.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la joven también anticipó que analizará con su abogado los pasos a seguir.

Candela Arizaga y su fuerte mensaje contra Facundo Moyano

En su descargo, Arizaga cuestionó duramente al dirigente sindical y aseguró que había decidido guardar silencio sobre algunas situaciones ocurridas durante el vínculo.

“Fui buena y decidí no denunciarte por grabarme sin mi consentimiento, mentirle a mi familia y a los medios”, expresó.

La modelo también sostuvo que tendría pruebas para respaldar sus dichos y adelantó que consultará a su abogado luego de las últimas declaraciones públicas sobre el caso.

La afirmación sobre la presunta grabación corresponde, por el momento, a la versión expresada por Arizaga y no constituye una conclusión judicial.

Qué pasa con la causa que involucra a Facundo Moyano

El conflicto judicial comenzó luego de un episodio ocurrido en agosto en el barrio porteño de Belgrano. A partir de esa situación se abrió una investigación en la que Moyano quedó acusado por presuntas lesiones leves y privación ilegítima de la libertad.

En el marco del expediente también se establecieron medidas de restricción de acercamiento.

Posteriormente, la Justicia comenzó a investigar un supuesto nuevo encuentro entre Moyano y Arizaga pese a las restricciones vigentes. Esa situación derivó en una imputación por desobediencia contra el exdiputado.

La causa continúa en investigación y ahora el nuevo descargo de Candela Arizaga vuelve a poner el foco sobre la relación que mantuvieron y sobre las circunstancias que rodearon el conflicto.