«Opama»: qué significa la palabra que utilizó Coti en Gran Hermano 2022 y fue furor en redes

La Tora se cruzó con Alfa luego de la eliminación de Juan de Gran Hermano 2022. Coti presenció la situación y lanzó el término «opama» en medio de la discusión. Como no podía ser de otra manera, la palabra guaraní fue tendencia en Twitter.

Luego de la salida de Juan del reality, Lucila Villar, La Tora, apuntó contra Alfa y comenzó a gritarle. Le recordó el comentario que él le hizo a Coti días atrás. La propia Constanza, testigo de la situación, pidió que no la metieran en la discusión.

Qué significa Opama

«Bueno ya que se termine, que no sigan hablando porque la gente…», le dijo Coti a Alfa mientras La Tora se dirigía al confesionario.

«Ya está igual. No sé, ¿Qué dijo él ahora?», añadió Romina. «Yo no dije nada. No hablé yo», dijo Alfa. «Sigue tirando comentarios», completó Coti.

«Bueno, opama. Nosotros en Corrientes decimos opama. Opama significa ‘terminó'», concluyó Coti y a partir de ahí las redes sociales se hicieron eco del término empleado.