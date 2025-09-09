Netflix continúa apostando al cine «Hecho en Argentina» con producciones ambiciosas que buscan posicionarse en el mercado internacional. En este caso, la plataforma prepara el estreno de «El último gigante», con un elenco estelar e imponentes escenarios naturales argentinos. Los detalles.

Oscar Martínez, Inés Estévez, Luis Luque y Silvia Kutika desembarcarán en Netflix con una mega producción argentina

Netflix sigue apostando al cine «Hecho en Argentina«, con producciones ambiciosas que buscan posicionarse en el mercado internacional. Este el caso de «El último gigante«, una película dirigida y escrita por Marcos Carnevale, que reúne a figuras de la talla de Oscar Martínez, Inés Estévez, Luis Luque, Silvia Kutika y Yoyi Francella.

La super producción filmó sus primeras escenas en el Parque Nacional Iguazú, incluyendo tomas en las majestuosas Cataratas, una de las Siete Maravillas Naturales del Mundo. Luego Oscar Martínez, Inés Estévez, Luis Luque y Silvia Kutika, junto a todo el equipo, se trasladaron a Puerto Libertad, a orillas del río Paraná.

La película esta producida por Leyenda Films y Kuarzo International Films, con el apoyo del Instituto de Artes Audiovisuales de Misiones (IAAviM). Además, la productora Misiones Casting convocó a actores locales, lo que permitió sumar nuevos talentos a la nueva producción de Netflix.

Con Carnevale detrás de la dirección y el elenco encabezado por Oscar Martínez, Inés Estévez, Luis Luque y Silvia Kutika, la nueva película de la plataforma de streaming busca posicionarse entre los estrenos más destacados del año.

Netflix: Sinopsis y cuándo estrena «El último gigante», la mega producción filmada en las Cataratas del Iguazú

Sinopsis

«Boris, un carismático guía turístico, se reencuentra de forma inesperada con Julián, su padre ausente desde hace 28 años. A través de encuentros con mucha tensión y emociones profundas, padre e hijo se ven obligados a enfrentar viejas heridas, reproches no dichos y la sombra del abandono.

Mientras reviven recuerdos y exploran el dolor del pasado, surge la posibilidad del perdón y la reconstrucción de una relación perdida. Los dos intentan retomar el vínculo, que estaba roto, y el complejo camino hacia la reconciliación»

«El último gigante» fue filmada a principios de este 2025 y aún no hay fecha de estreno confirmada.