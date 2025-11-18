Ricardo Darín volvió a hablar del precio de las empanadas y desató otro debate

Ricardo Darín vuelve a ser tapa de todos los portales al recordar, entre risas, su polémica indignación al enterarse cuanto cuesta una docena de empanadas, comentario que desató burlas y un inesperado debate económico.

Darín revivió su reclamo por las empanadas: “Era una gilada y se armó bardo”

El lunes, el comentario del actor tuvo su revancha en Otro día perdido, el late night show que conduce Mario Pergolini en El Trece. Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el protagonista de El Eternauta se tomó la situación con humor.

“Vos sabés que yo creo que se puso bueno después cuando se armó bardo, pero la verdad que era una gilada”, le confesó el actor a Pergolini. También, reconoció que disfrutó de los memes que salieron tras su comentario: “El dibujito de empanadarín estaba muy bueno”.

“Esto empieza con un diálogo con mi pareja actual, que es mi mujer de toda la vida. Florencia, como es su costumbre, me dice exactamente ‘¿Vos viste cuántas son las docenas de empanadas?’. Digo ‘No, no tengo la menor idea’. Me dice la cifra, que no la voy a repetir y digo, ‘Noo‘. Y me quedo grabado”, relató.

Y continuó: “Me pareció caro. Pero todo me venía pareciendo caro. Y eso fue la gota que rebalsó el vaso. Y se ve que me quedo clavado en la médula. Fue una referencia, a lo mejor, no muy alegre”.

La reflexión de Ricardo Darín tras la polémica con el precio de las empanadas

Entre risas, el actor ironizó con la reacción del público tras su comentario al exponer el precio de la docena de empanadas de una casa “gourmet”, mencionando que recibió múltiples mensajes en apoyo de personas que “le daban la razón”.

“La próxima vez, lo hago distinto”, se autocrítico.

Pergolini quiso saber si la “marca de empanadas” que las personas supuso que era, se comunicaron con él para arreglar un acuerdo comercial debido a la masificación con el tema.yFmO7Q

“Sí, me llamaron por teléfono y les aumentó 25% la venta, no sé qué cosa. Yo dije, me van a mandar unas empanadas de acá, pero no, nada. Y los tengo a la vuelta, no fui nunca más”, recordó.