Pampita contó el día que un famoso actor le dijo que no: “Yo te entiendo” 

En Los 8 Escalones, por Eltrece, la tensión iba en aumento durante la definición del finalista por el premio de un automóvil. La dinámica del programa giraba en torno a la consulta que hizo Barbie Simons sobre el actor norteamericano Robert De Niro según el sitio especializado en cine IMDB: “De Niro. Múltiples premios. Películas. La pregunta es. ¿Qué edad tiene?”.

Pampita contó el día que Robert De Niro le dijo que no: “Yo te entiendo, Robert”

Mientras los concursantes pensaban, la conductora, Pampita, trajo al presente una insólita anécdota con el famoso intérprete: “Yo le pedí una foto una vez y me dijo que no. Hay otro más. Esperé un montón de tiempo”.

Barbie Simons, conocedora de la modelo, le dio el pie justo para que continúa relatando: “De colección. ¿Dónde te lo encontraste?”.

Pampita detalló que el encuentro fue en un restaurante, donde le advirtieron que no lo molestara porque estaba comiendo. “Obviamente lo entendí porque a mí me pasa. Entonces me fui fuera del restaurante y dije ‘cuando termine y salga lo molesto afuera del restaurante’. Tardó un montón en comer. Bueno, me quedé sentada en la vereda. Cuando lo veo salir le pregunto. ‘¿Me puedo sacar una foto?’ Y me dice ‘no, no, hoy no estoy bien’. Como que no quería salir en mal estado. Estaba con barba, qué sé yo. Y se fue. Y lo vi irse…”,contó.

La reacción en el estudio no se hizo esperar. Chiche Gelblung, parte del panel, opinó: “Que mala onda… Eso se llama mala onda”. Pampita, lejos de mostrarse molesta, justificó la actitud del actor: “No, no, yo lo entendí porque a veces me pasa que me sacan una foto espantosa. Yo tengo una muy mala que me sacaron una vez en el gimnasio y que hasta el día de hoy dicen Pampita sin maquillaje, Pampita con maquillaje. Entonces yo lo entendí como que entendí que está bien. Él no quería salir así en la foto”.

El periodista Gustavo Grabia sumó con humor: “Pero le hubieses dicho: ‘total, Al Pacino es mejor que vos como actor’”. Pampita reafirmó su incondicionalidad por De Niro: “No, yo lo sigo admirando igual. Es uno de los actores favoritos de mi familia. Yo te entiendo, Robert. Tenés razón”.

Barbie Simons fue tajante: “Pero es bastante ortiva. No tiene muy buena fama”. Luego indagó: “¿Y cuánto tiempo te hizo esperar Robert De Niro?”. Pampita respondió resignada: “Como una hora y media sentada en la vereda”. El periodista Fernando Molinero quiso saber qué había pedido de postre el actor, a lo que Pampita aclaró: “No, es que no lo vi porque yo terminé antes de comer. Lo esperé. Qué cosa. No puedo creer”.