Carolina «Pampita» Ardohain volvió a quedar en el centro de la escena después de revelar la verdad detrás de una publicación de la China Suárez que apareció inesperadamente en sus historias de Instagram. A casi dos meses del episodio que generó todo tipo de especulaciones, la modelo decidió contar qué ocurrió y sorprendió con una confesión sobre su manejo de las redes sociales.

Según informó PrimiciasYa, Pampita habló con Infama (América TV) y explicó que todo se trató de una equivocación mientras miraba una publicación que le habían enviado sus amigas. Lejos de mostrarse incómoda por la repercusión, se tomó la situación con humor.

Pampita reveló por qué compartió una foto de la China Suárez en Instagram

El episodio ocurrió el pasado 24 de septiembre, cuando los seguidores de Pampita descubrieron que había compartido en sus historias una publicación de la China Suárez.

En las imágenes, la actriz mostraba diferentes looks y una de las fotografías había sido tomada en la conocida Casa de los Sueños de Mauro Icardi, ubicada en Nordelta.

Aunque la historia permaneció publicada apenas unos segundos, algunos usuarios lograron realizar capturas de pantalla antes de que fuera eliminada.

El periodista Pepe Ochoa, integrante de LAM, fue uno de los primeros en advertir lo ocurrido y compartirlo en las redes sociales.

A partir de ese momento comenzaron las especulaciones sobre los motivos que habían llevado a Pampita a publicar una imagen de la actriz, teniendo en cuenta la historia que vincula a ambas con Benjamín Vicuña.

La llamativa confesión de Pampita sobre su error con la China Suárez

Durante la entrevista con Infama, Pampita reconoció que no tiene demasiada facilidad para manejar determinadas funciones de las redes sociales.

La conductora explicó que sus amigas le habían enviado la publicación de la China Suárez y que, mientras la observaba, terminó compartiéndola accidentalmente.

Además, descartó que hubiera intentado enviársela a otra persona por mensaje privado y que se hubiera equivocado de opción.

Lo más llamativo llegó cuando reconoció que no era la primera vez que cometía una equivocación de este tipo.

Según contó, en otras oportunidades fueron familiares y amigas quienes le advirtieron sobre publicaciones que había realizado sin darse cuenta.

Pampita aseguró que no se arrepintió de lo sucedido y que, por el contrario, prefirió reírse de la situación.

Pampita aclaró si hubo una intención detrás de la publicación

Uno de los puntos que más curiosidad había generado era si la modelo había querido compartir deliberadamente una imagen de la China Suárez.

Sin embargo, Pampita fue contundente al explicar que no existió ninguna intención especial detrás del posteo.

Según su relato, simplemente abrió el contenido que había recibido y tocó accidentalmente una opción que provocó que la fotografía apareciera en sus historias.

La publicación fue eliminada casi de inmediato, aunque el tiempo resultó suficiente para que se viralizara.

Con esta explicación, Pampita buscó ponerle fin a las especulaciones que circularon durante casi dos meses sobre su supuesto interés en la actividad de la China Suárez.

Pampita evitó involucrarse en las polémicas de la China Suárez y Wanda Nara

En sus recientes encuentros con la prensa, Pampita también fue consultada por los conflictos mediáticos que involucran a la China Suárez y Wanda Nara.

Sin embargo, la modelo prefirió mantenerse al margen y evitó tomar partido por alguna de las protagonistas.

La conductora dejó en claro que no considera apropiado opinar sobre las decisiones personales de otras personas y que prefiere preservar su vida privada.

De esta manera, Pampita cerró con humor uno de los episodios más comentados de sus redes sociales, aclarando que la polémica fotografía de la China Suárez no fue más que un error involuntario.