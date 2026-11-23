La China Suárez y Mauro Icardi protagonizaron una inesperada coincidencia con Benjamín Vicuña y su novia, Anita Espasandín, durante un casamiento celebrado en Carmelo, Uruguay. Los cuatro asistieron a la misma fiesta y las imágenes que compartieron en sus redes sociales no tardaron en generar repercusión, especialmente por los conflictos que marcaron la relación entre la actriz y su expareja.

Según informó Ciudad Magazine, el encuentro ocurrió durante la boda de la diseñadora Natalia Antonín y Ever Míguez, quienes mantienen una estrecha relación con los protagonistas. La celebración reunió a invitados de sus respectivos círculos de amistades y dejó una serie de fotografías que rápidamente comenzaron a circular.

La China Suárez y Benjamín Vicuña coincidieron en Uruguay: cómo se descubrió el encuentro

La encargada de revelar la inesperada coincidencia fue Vicky Braier, conocida como Juariu, quien detectó que tanto la China Suárez como Benjamín Vicuña habían compartido imágenes desde el mismo evento.

Una seguidora le preguntó a través de Instagram si los actores estaban participando de la misma celebración y la panelista de Cortá por Lozano confirmó que ambos se encontraban en el casamiento.

La noticia despertó curiosidad porque la China y Vicuña mantienen una relación distante, atravesada por declaraciones públicas y diferencias que en distintas oportunidades llegaron a los medios.

Sin embargo, hasta el momento no trascendieron imágenes que los muestren conversando ni se conocieron detalles sobre un encuentro directo entre ellos.

Las fotos de la China Suárez, Mauro Icardi, Benjamín Vicuña y Anita Espasandín

Durante la celebración, la China Suárez compartió una fotografía junto a Mauro Icardi en un entorno campestre, donde ambos se mostraron relajados.

La actriz eligió un look compuesto por una falda larga estampada con dibujos de caballos, mientras que el futbolista apostó por un estilo informal, con remera blanca y zapatillas.

Además, Eugenia publicó una imagen del cartel luminoso que daba la bienvenida a los invitados, con los nombres de los recién casados y un mensaje dedicado a sus amigos.

Por su parte, Benjamín Vicuña también mostró parte de la fiesta a través de sus historias de Instagram. En una de las fotografías se observaba el salón decorado con bolas espejadas y a los invitados brindando.

Anita Espasandín compartió una postal grupal junto a otros asistentes, confirmando su presencia en la celebración.

Quiénes eran los novios y qué relación tienen con la China Suárez y Vicuña

La boda tuvo como protagonistas a Natalia Antonín y Ever Míguez, una pareja que mantiene vínculos de amistad con la actriz y el actor chileno.

Antonín es una reconocida diseñadora que vistió en diferentes oportunidades a Anita Espasandín y mantiene una relación cercana con la China Suárez.

Ese vínculo explica por qué ambas parejas fueron invitadas al mismo evento, a pesar de las diferencias que trascendieron públicamente entre algunos de sus integrantes.

La tensión entre Mauro Icardi y Benjamín Vicuña que volvió a quedar en el centro de la escena

La coincidencia en Uruguay generó especial interés por los antecedentes de los enfrentamientos públicos entre Mauro Icardi y Benjamín Vicuña.

Uno de los episodios más comentados ocurrió en agosto, cuando el futbolista publicó un fuerte descargo en sus redes sociales después de una entrevista del actor chileno en PH, Podemos Hablar.

En aquella oportunidad, Vicuña había hablado sobre cuestiones de su vida familiar y sus declaraciones provocaron una respuesta crítica de Icardi.

El intercambio volvió a poner en evidencia las diferencias entre ambos y generó repercusión en los programas de espectáculos.

Por eso, la presencia de los cuatro en una misma celebración privada resultó llamativa.

Qué pasó entre la China Suárez y Benjamín Vicuña durante el casamiento

Aunque las fotografías confirmaron que ambas parejas asistieron a la boda, no hay registros públicos de un enfrentamiento ni de una conversación entre la China Suárez y Benjamín Vicuña.

El periodista Pepe Ochoa también se refirió a la coincidencia en sus redes sociales y aseguró que todos habían compartido el evento en un clima de armonía.

De esta manera, el casamiento en Carmelo terminó convirtiéndose en uno de los encuentros más comentados del fin de semana.

Las imágenes de la China Suárez junto a Mauro Icardi y las publicaciones de Benjamín Vicuña con Anita Espasandín dejaron al descubierto una inesperada coincidencia, en medio de una historia de vínculos personales y conflictos mediáticos que continúa despertando interés.