Mendoza, San Juan y Jujuy concretaron un acuerdo destinado a coordinar el desarrollo de la minería del cobre en Argentina. Los gobernadores Alfredo Cornejo, Marcelo Orrego y Carlos Sadir firmaron un tratado interprovincial para crear la Región Minera del Cobre, una iniciativa que contempla también la participación de Salta y Catamarca.

La firma se llevó adelante durante la II Cumbre Internacional de Minería Sostenible Mendoza 2026, en un encuentro de la Mesa del Cobre y la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham).

El acuerdo reconoce a las cinco provincias como integrantes de la región, aunque la incorporación de Salta y Catamarca todavía requiere la firma de sus gobernadores. Por el momento, el documento fue suscripto por los mandatarios de las otras tres jurisdicciones.

El objetivo es establecer un ámbito de cooperación para impulsar el desarrollo económico y social de distintas etapas clave para la actividad. La iniciativa apunta a coordinar políticas y necesidades comunes, en un contexto en el que varias provincias buscan acelerar proyectos de cobre y captar inversiones de gran escala.

El Comité Regional del Cobre apunta a coordinar políticas mineras

Uno de los ejes principales del tratado fue la creación del Comité Regional del Cobre. Estará integrado por las máximas autoridades mineras de cada provincia y tendrá a su cargo coordinar las políticas y los requerimientos de las jurisdicciones, tanto entre sí como ante el Gobierno nacional.

El espacio buscará articular las necesidades vinculadas con toda la cadena de valor del cobre y facilitar la interlocución con los organismos nacionales cuando los temas abordados lo requieran.

Una vez que los cinco gobernadores hayan firmado el tratado, el comité contará con un plazo de 90 días para definir sus objetivos, su organización y los mecanismos de funcionamiento. Además, el instrumento deberá ser ratificado por las respectivas legislaturas provinciales para entrar en vigencia y luego comunicado al Congreso Nacional.