Pampita cumplió su sueño de nadar con ballenas en la Polinesia Francesa

Carolina “Pampita” Ardohain compartió un carrete de fotos de su reciente viaje romántico a la Polinesia Francesa junto a su pareja, Martín Pepa. La modelo y conductora celebró la experiencia y agradeció a su novio por cumplirle uno de sus mayores sueños.

El viaje romántico de Pampita y Martín Pepa: postales desde la Polinesia

Entre las imágenes, Pampita mostró un impactante momento en el que se la ve nadando junto a ballenas en las aguas cristalinas del Pacífico.

«¡Nadie duerme! ¡Nadie duerme! Tú también, oh princesa. En tu cuarto frío mira las estrellas que tiemblan de amor y de esperanza. 🐋🐋🌊 Gracias @martinpepa1 por cumplirme este sueño de bailar con ballenas! 🥹», escribió en su publicación.

A pocas semanas de reconciliarse y volver a apostar por el amor, la pareja se encuentra más unida que nunca y disfrutando de los momentos en los que pueden estar juntos. Su relación continúa siendo a distancia, ya que el centro de vida de la modelo es en Argentina y el del polista es Estados Unidos.

En otra publicación, Pampita mostró los hermosos paisajes que visitó junto a su novio.