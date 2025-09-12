Pampita cumplió su sueño de nadar con ballenas en la Polinesia Francesa
Carolina Ardohain compartió en redes sociales imágenes de su viaje junto a Martín Pepa, donde disfrutó de paisajes paradisíacos y nadó en aguas cristalinas con ballenas, una experiencia que definió como uno de los momentos más emocionantes de su vida.
Carolina “Pampita” Ardohain compartió un carrete de fotos de su reciente viaje romántico a la Polinesia Francesa junto a su pareja, Martín Pepa. La modelo y conductora celebró la experiencia y agradeció a su novio por cumplirle uno de sus mayores sueños.
El viaje romántico de Pampita y Martín Pepa: postales desde la Polinesia
Entre las imágenes, Pampita mostró un impactante momento en el que se la ve nadando junto a ballenas en las aguas cristalinas del Pacífico.
«¡Nadie duerme! ¡Nadie duerme! Tú también, oh princesa. En tu cuarto frío mira las estrellas que tiemblan de amor y de esperanza. 🐋🐋🌊 Gracias @martinpepa1 por cumplirme este sueño de bailar con ballenas! 🥹», escribió en su publicación.
A pocas semanas de reconciliarse y volver a apostar por el amor, la pareja se encuentra más unida que nunca y disfrutando de los momentos en los que pueden estar juntos. Su relación continúa siendo a distancia, ya que el centro de vida de la modelo es en Argentina y el del polista es Estados Unidos.
En otra publicación, Pampita mostró los hermosos paisajes que visitó junto a su novio.
Comentarios