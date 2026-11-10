Valeria Mazza se emocionó al ver al papa León XIV en Argentina: las fotos y el mensaje que conmovió a todos

Valeria Mazza vivió un momento muy especial durante la visita del papa León XIV a la Argentina. La reconocida modelo participó junto a su marido, Alejandro Gravier, de la multitudinaria misa que el Sumo Pontífice encabezó este lunes 9 de noviembre en el Monumento a los Españoles, en Buenos Aires. Conmovida por la experiencia, decidió compartir sus sensaciones en las redes sociales.

Según informó PrimiciasYa, la empresaria estuvo ubicada en las primeras filas de la ceremonia y publicó varias fotografías junto a su esposo, con el escenario del evento de fondo. La publicación estuvo acompañada por un mensaje de agradecimiento al Pontífice que rápidamente despertó el cariño de sus seguidores.

El emotivo mensaje de Valeria Mazza después de escuchar al papa León XIV

A través de su cuenta de Instagram, Valeria Mazza expresó la profunda emoción que sintió al participar de la celebración religiosa.

«Gracias Papa León XIV. Muy emocionante vivir esta misa, esta energía de amor, y escuchar tus palabras fueron un regalo al alma», escribió la modelo.

La publicación incluyó distintas imágenes de la jornada, entre ellas fotografías junto a Alejandro Gravier y otras postales de la ceremonia.

En sus historias de Instagram también compartió una imagen abrazada a su marido, acompañada por una breve expresión de felicidad: «Qué alegría».

El mensaje tuvo una importante repercusión. Durante la primera hora, la publicación superó los 13.000 me gusta y recibió cientos de comentarios de seguidores que celebraron la experiencia vivida por la pareja.

Pampita reaccionó al mensaje de Valeria Mazza tras la misa del Papa

Entre las personas que reaccionaron a la publicación apareció Carolina Pampita Ardohain, quien también estuvo presente en la ceremonia.

La modelo dejó emojis de corazones y manos en oración, sumándose a las muestras de emoción por la visita del Pontífice.

Pampita fue una de las figuras del espectáculo que compartieron imágenes desde el lugar y siguieron de cerca la celebración.

La presencia de ambas modelos, junto con otros reconocidos personajes de la televisión argentina, fue uno de los aspectos que despertó interés en las redes sociales.

Los famosos que asistieron a la misa del papa León XIV en Buenos Aires

La primera misa de León XIV en la Argentina reunió a una multitud de fieles en el barrio porteño de Palermo y contó con la participación de numerosas figuras del espectáculo.

Además de Valeria Mazza, Alejandro Gravier y Pampita, estuvieron presentes:

Yanina Latorre , quien compartió imágenes de su llegada.

, quien compartió imágenes de su llegada. Flor de la V , que asistió acompañada por su familia.

, que asistió acompañada por su familia. Analía Franchín , otra de las figuras que participó de la jornada.

, otra de las figuras que participó de la jornada. Vicky Xipolitakis , quien también se sumó a la celebración.

, quien también se sumó a la celebración. Georgina Barbarossa, presente entre las personalidades convocadas.

La ceremonia contó además con la participación de autoridades nacionales y dirigentes políticos.

Antes de la llegada del Pontífice, Soledad Pastorutti y su hermana Natalia ofrecieron una presentación musical para los fieles que aguardaban el comienzo de la misa.

Qué dijo el papa León XIV durante su primera misa en la Argentina

La celebración religiosa tuvo como uno de sus ejes centrales la importancia de la familia, la solidaridad y la transmisión de valores entre generaciones.

Durante su homilía, el papa León XIV reflexionó sobre las dificultades que atraviesan muchas familias, entre ellas la inestabilidad económica, las separaciones y distintas problemáticas sociales.

También recordó al papa Francisco y destacó el papel de los hogares como espacios de encuentro, acompañamiento y transmisión de la fe.

Sus palabras fueron recibidas con emoción por los asistentes, que participaron de una jornada histórica para la Iglesia católica en la Argentina.

Para Valeria Mazza y Alejandro Gravier, la experiencia quedó reflejada en una serie de fotografías y en un mensaje que resumió el significado personal de la celebración.

La modelo eligió compartir públicamente su agradecimiento y dejó en evidencia que escuchar al papa León XIV fue uno de los momentos más especiales de su visita a Buenos Aires.