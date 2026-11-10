Qué se sabe de la carpa VIP para ver al papa León XIV en Palermo: las contrataciones, fotos y testimonios de famosos

La visita del papa León XIV a la Argentina dejó como saldo una enorme movilización de fe, pero también derivó en una polémica política y mediática a raíz de una carpa VIP montada durante la misa en el Monumento de los Españoles. Mientras medios de comunicación contabilizaban más de 2,5 millones de fieles que soportaron largas horas bajo el sol para intentar vislumbrar al Sumo Pontífice, un grupo selecto de figuras de la farándula, empresarios de primera línea y dirigentes políticos disfrutó de un sector preferencial con comodidades exclusivas.

Según reveló Chequeado, el espacio de la polémica contaba con dimensiones de 30 por 40 metros y capacidad para 250 personas. El mismo tenía alfombras, aire acondicionado, baños especiales y un servicio de catering completo que incluyó bebidas frías, calientes y alimentos variados.

El mismo medio precisó que el Gobierno nacional adjudicó por contratación directa el servicio integral de producción de la misa y la vigilia a la empresa DF Entertainment SA, propiedad de Diego Finkelstein, por un valor de $8.690 millones.

Esta decisión se amparó en una supuesta urgencia, un argumento que despertó el rechazo de diputados opositores, quienes señalaron que la visita papal se conocía con cinco meses de anticipación y cuestionaron la total ausencia de licitaciones públicas competitivas. En total, el Estado nacional destinó casi 20.500 millones de pesos para toda la logística, cifra que se suma a los 3.024 millones aportados por la provincia de Buenos Aires para la etapa de Luján y a los más de 5.500 millones recaudados por la Iglesia católica a través de donaciones privadas y colectas.

Los detalles del contrato millonario y la denuncia por los gastos del Estado

El montaje de la carpa VIP y la organización integral del evento quedaron en manos de DF Entertainment SA, la firma responsable de festivales masivos como el Lollapalooza. La Jefatura de Gabinete de la Nación ejecutó el proceso de contratación directa para otorgarle a esta empresa los 8.690 millones de pesos. Según los documentos oficiales del proceso 79-0012-CDI26, el expediente EX-2026-100096900-APN-DCYC#JGM se caratuló como «Servicio integral de producción y coordinación general» bajo la modalidad «Llave en mano» y se tramitó como «Compulsa Abreviada por Urgencia«.

El pliego de bases y condiciones detalla que el Gobierno invitó a tres empresas en total: DF Entertainment S.A., Chauvin S.A. y WM Pro Eventos SA. Finalmente, el contrato con una duración de 30 días se perfeccionó el 28 de octubre de 2026 por el monto total a favor de DF Entertainment. Los textos oficiales del acuerdo no especificaron qué porcentaje exacto de ese presupuesto correspondió a la carpa exclusiva, pero detallaron que el sector preferencial global esperaba a 3.500 personas, con un espacio de lujo adicional reservado para los 250 asistentes de mayor jerarquía.

Frente a estos números, la diputada nacional Marcela Pagano expuso severas críticas sobre el manejo de los fondos estatales para la visita papal y apuntó de forma directa contra Karina Milei. A través de sus redes sociales, Pagano afirmó que el evento se transformó en un negocio de miles de millones para empresas amigas y cuestionó la modalidad de contratación.

«Lo que el Gobierno tiene que publicar: el expediente completo, los subcontratistas de seguridad y cuánto cobró cada uno, y las declaraciones juradas de intereses (Decreto 202/2017)», exigió la legisladora. Para reforzar su postura, la diputada enumeró que para la misa y la vigilia hubo al menos seis procesos bajo la figura de urgencia, destinados a generadores, vallados, pantallas, sonido y transmisión. Además, denunció la falta de transparencia en los portales oficiales del Estado. «Y los subcontratos privados no figuran en COMPR.AR», afirmó Pagano.

En paralelo, el diputado Esteban Paulon presentó un pedido de acceso a la información pública para indagar sobre las irregularidades de la organización y los posibles favoritismos. El legislador solicitó documentación para analizar posibles anomalías, con especial énfasis en el expediente adjudicado a la productora privada.

«Respecto de la contratación 79-0012-CDI26: criterios de evaluación y adjudicación, análisis de conflictos de intereses atento a que la adjudicataria integra el grupo que administra el estadio Luna Park en virtud de un vínculo con el Arzobispado de Buenos Aires, y subcontrataciones realizadas con proveedor y monto«, reclamó Paulon en su escrito.

Asimismo, el diputado pidió transparentar todos los procesos, desde el 79-0010-CDI26 hasta el 79-0016-CDI26, para conocer el objeto y el monto adjudicado de cada contratación vinculada. En este mismo sentido, también requirió datos precisos para corroborar «si los aportantes o sus allegados recibieron invitaciones o ubicaciones preferenciales, y su compatibilidad con la Ley 25.188 y el Decreto 1179/2016».

Los altos costos de la logística, la infraestructura y la seguridad se dividieron entre el Estado nacional, los gobiernos provinciales y la Conferencia Episcopal Argentina. El área de prensa de la autoridad eclesiástica confirmó que la Iglesia recaudó más de 5.500 millones de pesos. Este fondo se logró mediante una colecta general en todas las parroquias a fines de agosto, sumado a otros aportes obtenidos por transferencias directas de fieles en el marco del Programa de Financiamiento Eclesial. Todos estos recursos se destinaron a cubrir escenarios, micrófonos, coordinación de voluntarios y pantallas, indicó Chequeado.

El aporte privado empresarial resultó una pieza clave para sustentar la gira del Papa en territorio nacional. La organización católica habilitó un canal formal de patrocinio para empresas e instituciones, las cuales aportaron más de 3 millones de dólares, cifra equivalente a 4.710 millones de pesos según la cotización oficial. Estas firmas facilitaron recursos económicos, bienes y servicios logísticos para acompañar los eventos en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

En sintonía con estos aportes corporativos, distintos reportes periodísticos señalaron que el Gobierno invitó a un selecto grupo de referentes económicos a un evento especial en el Palacio Libertad. En la lista de asistentes figuraron empresarios de gran peso como Marcos Galperín de Mercado Libre, Eduardo Eurnekian de Corporación América, Marcelo Mindlin de Pampa Energía y Eduardo Elsztain de IRSA.

Por el lado de los gastos netamente públicos, el Gobierno nacional destinó 3.090 millones de pesos al servicio integral de transmisión de la señal oficial, a lo que se sumaron erogaciones adicionales millonarias en alquiler de sonido, iluminación, estructuras, vallados, maquinarias de energía y hasta la colocación de alfombras nuevas en la Casa Rosada.

Mientras tanto, Diario AR apuntó que la custodia privada del predio principal recayó sobre Tech Security SRL, una empresa de vigilancia vinculada de manera directa con Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, y con el influyente asesor Eduardo «Lule» Menem.

Aunque el funcionario transfirió sus acciones a su hermano Adrián a fines de 2023, los registros oficiales confirmaron que el control de la compañía sigue en manos familiares. Los sectores críticos denunciaron un claro conflicto de intereses y recordaron que la misma firma ganó meses atrás una licitación millonaria en el Banco Nación.

Jorge Macri sobre la carpa VIP para el Papa: «Las medialunas y los budines estuvieron de más»

La lista de los 250 invitados especiales a la carpa de lujo contó con la intervención del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, bajo el mando de Jorge Macri. Este cupo, habilitado de forma original por la Nación, incluyó a dueños de medios de comunicación, miembros del Poder Judicial, periodistas, figuras del espectáculo y ex funcionarios de primera línea.

Entre los convocados figuraron la ex vicepresidenta Gabriela Michetti y el ex jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, junto con el ex presidente Mauricio Macri, quien finalmente declinó la invitación.

«En un evento como este hay protocolos para recibir a muchas autoridades, periodistas, comunicadores, diplomáticos, etcétera, que tuvieron que llegar varias horas antes del evento también porque se cerraba puerta», precisó Macri. El mandatario defendió la instalación de estos espacios para el descanso de los presentes, aunque reconoció un error evidente en el menú ofrecido. «Me parece que las medialunas y los budines estuvieron de más. Yo no hubiera puesto eso», admitió.

Para concluir su descargo, agregó: «Me parece que alcanzaba con agua y un café eventualmente para la espera, pero tampoco fue una cosa de un lujo descomunal como se plantea».

Las repercusiones en la farándula

La presencia de numerosas celebridades en las primeras filas de la misa y dentro del sector exclusivo quedó expuesta a través de las propias publicaciones de los famosos en sus redes sociales, un hecho replicado por portales como Infobae y Ciudad Magazine. La modelo Valeria Mazza asistió junto a su esposo Alejandro Gravier, ambos vestidos de negro para cumplir con el protocolo, y compartieron fotografías bajo una sombrilla blanca para resguardarse del sol en la zona de invitados.

A su vez, Angie Landaburu, pareja del empresario Augusto Marini detrás de los canales de streaming Carajo y Blender, fue la encargada de publicar imágenes inéditas del interior de la carpa montada para los aportantes, la cual exhibía una decoración sofisticada.

En la lista de personalidades que presenciaron la ceremonia en lugares de privilegio se encontraron la conductora Florencia de la V junto a su marido Pablo Goycochea, la ex primera dama Zulema Yoma, Zulemita Menem, Carolina «Pampita» Ardohain, el periodista Eduardo Feinmann y Claudia Villafañe.

Zulema Menem en uno de los sectores preferenciales junto a Javier Milei.

Pampita mostró a sus seguidores el folleto de invitación oficial y compartió videos de su experiencia a escasos metros del altar junto a su maquilladora personal.

Las panelistas Yanina Latorre y Analía Franchín protagonizaron una de las postales más comentadas al improvisar un picnic antes del comienzo de la misa, con fotos de alimentos como medialunas rellenas y sándwiches sobre los envoltorios en el sector reservado.

Por su parte, María Belén Ludueña, esposa de Jorge Macri, compartió una foto junto al papa León XIV y aprovechó a publicación para agradecerle al diseñador Gabriel Lage por el vestido que lució durante la ceremonia.

“Gracias por tu profesionalismo y corazón”, escribió la conductora, etiquetando al diseñador en una historia de Instagram, quien también asistió al sector VIP.

Frente al repudio generalizado por las comodidades de la farándula mientras la multitud sufría el rigor del clima, Latorre utilizó su programa en El Observador para defender su participación. La periodista relató que fue invitada por Jorge Macri y Belén Ludueña, y describió los salones de espera provistos de comida, agua y café para todos los presentes.

Con una postura desafiante, Latorre descartó de plano las críticas de los usuarios en las redes sociales y de la opinión pública en general. La panelista sentenció en pleno aire radial que las quejas respondían a operetas políticas, aseguró que no se sentía tocada por los agravios y cerró su descargo al afirmar de forma literal que toda la controversia le importaba muy poco.

Frente al repudio generalizado por las comodidades de la farándula mientras la multitud sufría el rigor del clima, Latorre utilizó su programa en El Observador para defender su participación. «A mí me invitaron Jorge Macri y Belén (Ludueña), le agradecí a ella invitación», relató la periodista sobre su convocatoria. Sobre el espacio exclusivo, la panelista detalló las comodidades del lugar de forma textual: «Cuando entrábamos habían unos salones armados para esperar un rato en los que había agua, café, un brunch, puestos de hidratación y de comida para todo el mundo. Estaba bien organizado».

Con una postura desafiante, Latorre descartó de plano las críticas de los usuarios en las redes sociales y de la opinión pública en general. «En este tipo de eventos siempre pasa lo mismo, yo creo que ahora empiezan las operetas políticas y empiezan a pegar, a mí la verdad no me molesta, no me siento tocada», sentenció en pleno aire radial. Fiel a su estilo frontal, la panelista aseguró que «el invitado va a estar a favor, el no invitado va a estar en contra», y cerró su descargo con una frase contundente ante la controversia: «A mí me chupa un huevo».