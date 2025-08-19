Este lunes se confirmó la reconciliación de la modelo con el deportista, a un mes de haberse separado. Hace unos minutos, Pampita dialogó con periodistas y explicó las razones de la vuelta de la pareja.

Pampita habló tras su reconciliación con Martín Pepa: «Nos extrañábamos mucho»

Luego de que este lunes se confirmara la reconciliación de Carolina «Pampita» Ardohain y Martín Pepa, la pareja arribó a Argentina desde Estados Unidos. Al llegar al país, la modelo habló con la prensa y explicó cómo se dio la vuelta de la pareja.

«Hablamos y nos extrañábamos y quisimos hablar en persona. Había mucho que conversar, nos habíamos extrañado mucho y nos vamos a dar otra oportunidad«, explicó.

Luego, fue consultada sobre las versiones de engaños y de una tercera en discordia, a lo que respondió: «Dicen muchas cosas que son mentiras y lastiman mucho a familiares. Pero nosotros sabíamos la verdad», aclaró.

Pampita contó los cambios que realizarán en la relación con Martín Pepa

Pampita charló con la prensa, luego de llegar desde Estados Unidos con Martín Pepa, su pareja. A la modelo le preguntaron sobre cómo fue el encuentro con el deportista: «No voy a dar muchos detalles porque él no es del medio. No le gusta mucho«, subrayó.

A su vez, confirmó que se reunirán con más frecuencia, ya que el polista vive en Estados Unidos: «Vamos a tratar de vernos más y no cada tres semanas. Llegó un punto que era muy poco«.

Para cerrar, Pampita expresó su felicidad por la reconciliación y contó una primicia de la relación: «Estoy muy contenta, si no estuviera enamorada no estaría haciendo todo esto, siempre priorizo mi corazón. En octubre se va a instalar en la Argentina«.

Pampita y Martín Pepa se reconciliaron a un mes de haberse separado: ¿Qué pasó?

Este lunes comenzó con una bomba en el mundo del espectáculo. Pochi, panelista de Puro Show, confirmó en sus redes sociales que Pampita y Martín Pepa están reconciliados, a poco más de un mes de haberse distanciado.

En esta foto se puede ver a la pareja en un partido que disputó Pepa. Vale mencionar que el hombre es un polista profesional en un equipo de Estados Unidos. En la imagen, Pampita luce radiante con un look elegante en tonos neutros, mientras que Pepa aparece vestido con su uniforme de polo.

La pareja se reconcilió, luego de que Pampita haya confirmado que el pasado 9 de julio se habían separado.