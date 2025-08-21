Paula Chaves contó lo que le hizo a su perro y causó indignación en redes: «He cometido errores» 

Paula Chaves causó indignación en redes luego de haber contado una secuencia que atravesó con su perro para que pudiera tener crías. En medio de un debate en su programa de streaming Tapados de laburo (Olga), la conductora reveló que cometió errores en su vida y uno de ellos fue con el accionar que tuvo con su mascota.

Qué le hizo Paula Chavez a su perro que causó indignación en redes

En el pasado, «tuve que masturbar al perro». Y, admitió: «Yo se que acá me ven buena y todo, pero he cometido errores en esta vida».

Entonces, empezó a narrar: «Cuando Moro era chiquito, yo quería que tenga bebitos. Entonces, conseguí una bebita que era de unos amigos que vivían en Quilmes, y me habían dicho que si el perro montaba de forma natural se podía morir. Le podía dar un bobazo. Era un dato que para mí era muy importante».

Sin embargo, aseguró que no se acordaba quién había sido el que tocó el miembro de su mascota: «Creo que fue un poco Pedro, un poco yo, lo acercamos a la perrita. Nosotros queríamos que tenga familia. Tenía que estar al lado de la perra pero teníamos que ayudarlo a que él quiera terminar sin montarse a la perra».

Los comentarios que destrozaron a Paula Chavez tras contar lo que hizo con su perro

En redes sociales la gente no suele ser muy gentil y en esta ocasión no perdonaron a Paula:

«Ustedes jodan y ríanse y no están listos para esta conversación, pero eso es abuso animal»

«Deberían exterminar estos streams que son una porquería y no le aportan nada bueno a la audiencia»

«Es maltrato y es terrible que lo cuenten tan livianamente»

«Les parece gracioso, pero eso es abuso y repugnante. La gente ya no tiene filtro, ¿se creen que por estar en streaming todo es valido o qué?»

El accidente doméstico que mantiene vivo al perro de Paula Cháves

Todo ocurrió cuando Paula contaba historias de su maternidad y recordó un momento muy particular, ocurrido hace ya más de una década, cuando estaba a punto de dar a luz a su primer hijo. “Rompí bolsa en mi casa”, comenzó relatando. “Y el líquido amniótico cayó todo al piso…”.

Lo que vino después fue lo que desató el espanto en el estudio: “Mi perro se lo comió”. Según explicó, no alcanzó a limpiar cuando el animal ya se había abalanzado sobre el charco. “Yo creo que por eso está vivo todavía. ¡Se comió todas las células madre!”, dijo entre risas, aunque sin dudar de su teoría.

La reacción en el estudio fue inmediata. “¡Ay no, no cuentes eso!”, gritaron algunos de sus compañeros mientras se tapaban los oídos.

“¡Les juro que es real! No saben cómo está el perro, tiene 15 años y parece un cachorro”, afirmó, defendiendo su hipótesis. Incluso mencionó que más allá del factor emocional, cree que algo sucedió biológicamente en ese momento.