Sofía Jujuy Jiménez compartió el casting que hizo para la serie de Netflix En el barro: «Me muero de vergüenza” 

Hace una semana se estrenó En el barro (Netflix), la nueva serie carcelaria producida por Sebastián Ortega. En ese marco, Sofía «Jujuy» Jiménez sorprendió a sus seguidores al compartir en redes sociales el casting que realizó para intentar formar parte del proyecto.

El casting de Sofía Jujuy Giménez para la serie de Netflix «En el barro»

«Que fuerte ver este material sin morirme de vergüenza. Yo también hice el casting para el ‘serión’ En el barro, me da mucha ternura ver a esa Sofi intentándolo«, escribió la influencer en una publicación de Instagram, acompañada por los videos que se grabó interpretando distintas escenas.

«Ni idea si estuvo bien o mal, honestamente ese no es punto, (igual obvio nos podemos reír). La clave acá fue decir que ‘siiiii’, más allá de cualquier prejuicio, miedo o lo que sea negativo que me generaba la situación. Hoy lo veo y me río, y pienso, qué caradura ¿no? Pero al mismo tiempo siento que está buenísimo mostrar en las redes una de las tantas veces que me dijeron que no! Y sin embargo, lo sigo intentando, sigo yendo atrás de lo que dicta mi corazón», expresó la modelo.

Más adelante, se refirió al proceso de grabación y a los desafíos que enfrentó: «No entienden los nervios que me generó grabar estas escenas. Párrafo aparte para la Pilus que me ayudó un montón a crear un personaje que claramente no estoy acostumbrada a hacer. Pero sí que en esta vida me acostumbré a decir que sí a cada nuevo desafío, a decir que sí cada vez que algo me mueve tanto por dentro».

“Sofía Jujuy”



Porque la famosa Sofía Jujuy Giménez posteo en Instagram su casting para la nueva serie de Netflix Argentina “En El Barro”. pic.twitter.com/ISNZbjL6og — Un poco de tendencias (@unpocotendencia) August 21, 2025

La reflexión de Sofía Jujuy Jiménez sobre su trabajo en las pantallas

Además, reflexionó sobre el detrás de escena de quienes trabajan frente a cámara: «Los que vivimos de las pantallas pasamos por millones de situaciones que ni se imaginan. Por lo general, se ve siempre lo lindo, y es una locura todo lo que hay detrás de poner el cuerpo, la mente y sobre todo el alma en cada rol que nos toque encarar. Y lejos de victimizarme, me enorgullece cada pasito (aunque sean chiquitos y no se vean) que voy dando en este hermoso juego de la vida que tanto amo«.

«Así que ya saben, anímense a decir que sí a cada cosa que los mueva mucho por dentro, sin importar el resultado, sin expectativas, simplemente ocupándose de dar lo mejor que tengan por dentro y disfrutar cada segundo. La vida es una babys, los amo», cerró.

Jujuy habría audicionado para el papel de Marina, la joven que llega a la prisión La Quebrada acusada de homicidio premeditado, personaje que finalmente fue interpretado por Valentina Zenere.