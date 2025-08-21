Solicitaron tres años y medio de prisión para Andrea del Boca por supuesta defraudación al Estado 

La fiscalía pidió tres años y medio de prisión para Andrea del Boca por supuesta defraudación al Estado. Es el marco del juicio que el Tribunal Oral Federal N°7 (TOF7) lleva adelante desde marzo de este año por la producción de Mamá Corazón.

Qué dijo el abogado de Andrea del Boca tras la solicitud de tres años de prisión por parte de la fiscalía

El abogado Juan Pablo Fioribello, quien encabeza la defensa de la actriz junto a Federico Schumacher y Diego Onorati, dio detalles de la causa y contó cómo se encuentra su defendida con la noticia.

“El proceso oral se viene llevando a cabo todos los jueves con audiencias bastante prolongadas. Hoy fue el turno del ministerio público”, dijo el letrado. Y apuntó: “Es algo absolutamente normal que dentro de un proceso el ministerio público, en este caso representado por la Dra. Fabiana de León, sostenga la acusación”, afirmó en diálogo con TN Show.

Luego de remarcar que es parte del proceso, Fioribello aseguró que desde la defensa tomaron el pedido con absoluta tranquilidad. “Se escuchó con mucho respeto lo vertido por la fiscalía. Obviamente, esto se trata de un tema de visiones y de con qué óptica se miren los hechos. A esta defensa no le cabe la más mínima duda de la inocencia de la Sra. del Boca en todo esto”, dijo.

Acto seguido, agregó que su defendida es la única imputada que no es funcionaria pública. “Para el resto se pidieron penas mucho más altas porque la Sra. fiscal entendió que tienen otro grado de responsabilidad en el tema”, cerró.

Los detalles de la causa que enfrenta Andrea del Boca

El 6 de marzo de 2025 comenzó el juicio contra Andrea del Boca, tras haber sido procesada en 2019 por defraudación al Estado. La actriz y productora recibió 36 millones de pesos para la realización de la novela Mamá Corazón.

Este jueves se conoció la noticia de que la fiscalía pidió tres años y medio de prisión para la actriz y productora. Al respecto, Fioribello destacó: “Nosotros siempre dijimos que no hay ningún grado de responsabilidad en la participación de Andrea en esto por la sencilla razón de que absolutamente todas las cosas fueron rendidas en tiempo y forma”.

“Lo que hay que explicar es que Andrea tenía un contrato por el que tenía que dar el contenido, pero la exhibición nunca dependió de ella. Eso dependía del Banco de contenido audiovisual que la contrató. Ella dio el contenido y cumplió con su parte contractual al 100% por lo que no hay ningún tipo de irregularidad”, apuntó.

Asimismo, remarcó que hay una pericia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación —que ha auditado la totalidad de los fondos de la productora y de la actriz— y que no se detectó ningún tipo de irregularidad. Además, sumó que la totalidad de los testigos fueron congruentes en sus declaraciones.

“De manera que va a estar en nuestra muñeca profesional hacerle ver a los magistrados que van a fallar, la totalidad de las pruebas para que actúen en consecuencia y dicten la inmediata absolución de nuestra defendida. A nuestro entender, la prueba que hay es categórica en favor de la Sra. del Boca”, indicó.

Consultado por el devenir del proceso, indicó que ahora continuarán los alegatos de las defensas. “Terminada esa etapa, estará el veredicto y eso puede llegar a tardar un mes y medio más o menos. Calculamos que en esos plazos tendríamos que estar llegando a culminar el debate oral”, arriesgó.