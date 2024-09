Jorge Rial y Silvia D’Auro: revelan detalles de su último encuentro

Tras el Cris Morena Day organizado por el streaming Olga, que fue un éxito, en el programa Socios del espectáculo, sugirieron realizar un homenaje al programa Intrusos, marca insignia del espectáculo. En ese contexto Rodrigo Lussich recordó cómo fue el último encuentro privado entre Silvia D’Auro y Jorge Rial.

Rodrigo Lussich recordó cuál fue el último pedido de Silvia a Jorge

El conductor se separó de quien fue su pareja durante veinte años en 2011 y la relación no terminó del todo bien, siguiendo en conflicto durante varios años.

En este sentido, Lussich lanzó al aire un particular pedido para el programa homenaje: “¡Silvia D´Auro tiene que estar!”, exclamó el periodista.

Y agregó: “Se acuerdan de ese libro de Rial en que dijo que, en el último día en que se vieron, ella le mostró los senos y él no se los quiso tocar… Porque él entró a su casa, ya estaban separados, y ella le puso las manos en los… ¿Era así?”.

“¡Algo dice de los senos! Yo me acuerdo que dijo de las manos en los senos. (…) Él contó que ella le mostró y él avanzó hacia allí y ella le dijo: ‘Acá están para vos’. Y él le dijo: ‘No, no los voy a usar’”, cerró picante Rodrigo Lussich, quien formó parte de Intrusos junto a Adrián Pallares, recordando un polémico pasaje del libro del periodista donde revela esa intimidad con su ex mujer.

Con información de Primicias Ya