Pedro Pascal y el argentino Rafael Olarra, cada vez más cerca: ¿romance confirmado?

El reconocido actor chileno Pedro Pascal fue visto nuevamente junto al director de arte y diseñador argentino Rafael Olarra caminando por las calles de Los Ángeles, en medio de los fuertes rumores de que estarían viviendo un romance.

Las versiones de una relación entre ellos nacieron el pasado 17 de febrero luego de que las cámaras de TMZ captaran a “la pareja” disfrutando una función de cine de Cumbres Borrascosas en Nueva York, durante el fin de semana de San Valentín.

Ahora, Pascal y Olarra volvieron a mostrarse juntos caminando por las calles de Beverly Hills el pasado lunes 23, sin verse afectados por la presencia de los paparazzis.

En esta oportunidad, los protagonistas del romance se mostraron muy juntos, abrazándose y compartiendo una charla mientras caminaban por las calles de California. Inclusive, en un momento de la caminata, Pascal apoya su cabeza en los hombros del argentino, para luego darle un beso en el hombro.

Si bien hasta ahora no han confirmado si son pareja o no, ambos hombres se encuentran solteros hasta el momento. La última relación de Rafael Olarra fue con el actor Luke Evans, pero terminó abruptamente en 2021.