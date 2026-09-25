Dove Cameron y Damiano David se casaron en Italia: los looks de la boda y la propuesta que sorprendió a la actriz

La exestrella de Disney y el líder de Måneskin dieron el sí en una ceremonia celebrada en la Toscana italiana, después de tres años de relación. La pareja sorprendió con sus looks y la actriz reveló cómo fue la inesperada propuesta de matrimonio que recibió en su propia casa.

Dove Cameron y Damiano David se casaron en Italia y coronaron su historia de amor con una ceremonia en el histórico ayuntamiento de Montalcino, en la región de la Toscana. La actriz estadounidense y el cantante italiano, líder de la banda Måneskin, eligieron un escenario cargado de historia para celebrar su unión después de tres años juntos.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la boda se celebró el jueves y los flamantes esposos se mostraron sonrientes ante la prensa, tanto antes como después de la ceremonia. Aunque anunciaron públicamente su compromiso en enero de 2026, la propuesta de matrimonio había ocurrido en octubre del año anterior.

Los looks de Dove Cameron y Damiano David para su boda en Italia

Para dar el sí, Dove Cameron y Damiano David eligieron conjuntos coordinados en tonos claros, alejándose del tradicional vestido de novia y el traje oscuro.

La actriz lució un elegante conjunto blanco, ajustado a la cintura y acompañado por una capa vaporosa que le aportó movimiento y un aire romántico. El músico, por su parte, apostó por un traje color marfil que combinó con una bufanda de seda.

La elección de sus vestuarios fue uno de los detalles más llamativos de la celebración, en la que ambos mantuvieron la estética sofisticada que suele caracterizar sus apariciones públicas.

Cómo comenzó la historia de amor de Dove Cameron y Damiano David

La relación comenzó a tomar forma en septiembre de 2023, cuando Dove Cameron asistió a uno de los conciertos de Måneskin, la banda italiana que llevó a Damiano David a la fama internacional.

A partir de aquel encuentro, la actriz y el cantante comenzaron una relación que se consolidó con el paso del tiempo. En enero de este año anunciaron públicamente que estaban comprometidos, aunque habían decidido dar ese paso varios meses antes.

Lejos de organizar una propuesta espectacular, Damiano eligió un momento completamente cotidiano para pedirle matrimonio: mientras ambos preparaban las valijas para un viaje.

La inesperada propuesta de matrimonio que sorprendió a Dove Cameron

Durante una entrevista televisiva, la actriz recordó que, aunque sospechaba que la propuesta estaba cerca, la pregunta de Damiano la tomó completamente por sorpresa.

Su primera reacción fue tan inesperada como divertida: salió corriendo hacia otra habitación porque no sabía si estaba preparada para ese momento.

“¿Debería pintarme las uñas? ¿Qué hago? Tengo que estar lista”, recordó entre risas. También confesó que, durante unos segundos, los nervios fueron tan intensos que prácticamente no sabía cómo reaccionar.

Sin embargo, lo más emotivo llegó cuando reveló las palabras que el cantante eligió para explicarle por qué había decidido pedirle matrimonio en la intimidad de su casa, sin cámaras, grandes producciones ni pétalos de rosa.

Damiano le explicó que sus vidas ya estaban llenas de momentos de exposición pública y que quería reservar aquel instante para celebrar algo mucho más sencillo: la posibilidad de compartir la vida cotidiana.

“Quiero lavar los platos, lavar la ropa, cocinar juntos, te quiero con tu camiseta grande. Esta es la vida que elijo y espero que tú hayas elegido la misma. ¿Te casarías conmigo?”, le dijo, según relató Cameron.

Así, después de una propuesta íntima y alejada de los escenarios, Dove Cameron y Damiano David eligieron la Toscana para celebrar su matrimonio, dando un nuevo paso en una relación que comenzó entre conciertos y terminó frente al altar.