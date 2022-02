Philip Crowther, el periodista que habla seis idiomas y es furor en las redes

En medio del conflicto bélico que tiene en vilo al mundo entre Rusia y Ucrania, se destaca la cobertura periodística de Philip Crowther, un corresponsal con una habilidad pocas veces vista.

El reportero de Associated Press (AP) realiza los despachos para distintos canales del mundo hasta en seis idiomas diferentes. Habla perfectamente en inglés, español, luxemburgués, francés, alemán y portugués.

Parte de su talento para las lenguas proviene de su familia ya que nació en Luxemburgo pero su madre es alemana y su padre inglés.

Six-language coverage from #Kyiv with @AP_GMS. In this order: English, Luxembourgish, Spanish, Portuguese, French, and German. pic.twitter.com/kyEg0aCCoT