Philippe Junot murió a los 85 años: fue el primer marido de la princesa Carolina de Mónaco

Philippe Junot, empresario e inversor francés recordado por haber sido el primer esposo de Carolina de Mónaco, falleció a los 85 años el pasado 8 de enero de 2026 en Madrid, según confirmó su hija Victoria Junot en redes sociales.

Su hija mayor informó que Junot “partió de este lado del mundo en paz, rodeado de su familia”, tras una vida larga, intensa y llena de experiencias, y señaló que deja el recuerdo de un hombre querido por sus seres queridos.

Una figura de la alta sociedad europea

Nacido en París en abril de 1940, Philippe Junot fue un hombre de mundo con intereses en inversión, bienes raíces y negocios internacionales, con vínculos en París, España y Estados Unidos.

Su vínculo con la realeza llegó a mediados de los años setenta, cuando conoció a la princesa Carolina de Mónaco. La pareja se casó el 28 de junio de 1978 en una ceremonia que captó la atención de la alta sociedad europea, a pesar de las reservas iniciales de la familia Grimaldi.

Sin embargo, el matrimonio fue breve y terminó en divorcio en octubre de 1980, tras apenas dos años juntos. La relación quedó marcada por el contraste entre la personalidad vivaz y social de Junot y las expectativas tradicionales de la corte monaguesca.

Más allá del matrimonio con Carolina

Después de su divorcio real, Junot contrajo matrimonio en 1987 con la modelo danesa Nina Wendelboe-Larsen, con quien tuvo tres hijos: Victoria, Isabelle (actual marquesa de Cubas) y Alexis. La pareja se separó en 1997.

En 2005, Junot también fue padre de Chloé, fruto de su relación con la sueca Helén Wendel. En total, deja cuatro hijos y era abuelo de varios nietos, uno de los cuales estaba por nacer, ya que Isabelle se encuentra embarazada de su segundo hijo.

Últimos años y legado

Junot pasó gran parte de sus últimos años en Madrid, cercano a su familia, donde también estuvo presente en momentos familiares importantes, como la boda de su hija Isabelle con Álvaro Falcó en 2021 y el bautizo de sus nietos.

Lejos de los focos de la crónica social que lo acompañaron en sus décadas de mayor visibilidad, sus allegados lo describieron como un hombre feliz y rodeado de afecto familiar en sus últimos tiempos.

El fallecimiento de Philippe Junot cierra un capítulo que marcó un momento muy mediático en la historia de la familia Grimaldi y deja el recuerdo de una vida vinculada a grandes historias de amor, negocios y una intensa participación en los círculos sociales europeos del siglo XX.

