Romina Gaetani tras denunciar a su ex por violencia de género: “Me volvió chiquita”

A una semana de haber hecho pública la denuncia por violencia de género contra su expareja, Romina Gaetani volvió a tomar la palabra y expuso cómo atraviesa este momento personal y judicial.

La actriz se sometió recientemente a una pericia psiquiátrica en el marco de la causa contra Luis Cavanagh y, a través de un mensaje, compartió detalles de lo que vivió durante la relación.

Romina Gaetani habló luego de la pericia psiquiátrica y relató el infierno que vivió

Sus palabras fueron leídas al aire por María Fernanda Callejón en el programa La Mañana con Moria, luego de que Gaetani completara el informe de riesgo en el Centro de Atención a la Víctima y ampliara su declaración ante la Justicia.

“Quiero contarles que estoy rota. Mi cabeza todavía no encuentra las palabras para procesar todo, para entender cómo me dejé poner las manos encima”, expresó la actriz en el mensaje.

Allí relató que la violencia comenzó de forma verbal y fue escalando con el tiempo: “Antes era verbal, hechos de violencia, sobre todo verbales, que uno va naturalizando, hasta que me redujo y me volvió chiquita”.

En el texto, Gaetani también hizo referencia al vínculo emocional que la mantenía atada a su agresor: “Lo que ya sabemos, pero a veces nos toca vivirlo y no lo podemos ver, porque aún lo amo y sufro por eso”.

Según detalló, esa dinámica fue erosionando su autoestima de manera progresiva: “Me controlaba, revisaba mi celular, manipulaciones constantes. Ayer declaré todo con lujo de detalles en mi pericia psiquiátrica”, explicó.

Durante el programa, se informó además que, tras la evaluación profesional, la actriz decidió solicitar una orden de restricción y un botón antipánico, medidas que inicialmente había descartado.