Tras las denuncias, Romina Gaetani reapareció en La bomba del tiempo

En medio del fuerte impacto mediático que generó la denuncia por violencia de género contra su expareja, Romina Gaetani eligió refugiarse en el arte y este lunes reapareció públicamente como invitada en el emblemático show de La Bomba de Tiempo.

La actriz participó del tradicional ritual de tambores, cantando y compartiendo el escenario, en lo que significó su primera aparición pública luego de los hechos denunciados a fines de diciembre. La presencia marcó un intento de retomar su agenda artística tras días atravesados por la conmoción personal y judicial.

Romina Gaetani eligió el arte para reaparecer tras los días más difíciles

La reaparición se dio poco después de que trascendieran detalles del expediente judicial que investiga una presunta agresión física por parte de su exnovio, Luis Cavanagh, ocurrida el pasado 28 de diciembre.

De acuerdo a la denuncia, el episodio se habría producido en la vivienda de Cavanagh, ubicada en el Tortugas Country Club. Según consta en la declaración, el hombre le habría quitado el teléfono celular para revisarlo y, tras encontrar mensajes antiguos, se desató una situación de celos que escaló rápidamente.

En su testimonio, Gaetani relató haber sido “zamarreada, golpeada y violentada verbalmente”. Logró salir de la vivienda y pedir auxilio en la guardia del barrio cerrado, donde manifestó sentirse descompensada y con fuertes dolores corporales.

Finalmente, siempre según su declaración, la actriz fue trasladada en ambulancia al Hospital de Pilar, donde fue atendida por un cuadro de ansiedad severa y se constataron lesiones físicas visibles.

La presencia de Romina Gaetani sobre el escenario este lunes fue interpretada por muchos de sus seguidores como un gesto de fortaleza y resiliencia, en un contexto personal marcado por una denuncia sensible que continúa en etapa de investigación judicial.