La pesadilla de Romina Gaetani: denunció que una acosadora reapareció en pleno show

El entorno de Romina Gaetani vuelve a verse sacudido por la inseguridad. Tras haber superado conflictos públicos con su expareja, Luis Cavanah, la artista se enfrenta ahora al recrudecimiento de un asedio que lleva años.

Según revelaron en el programa LAM (América TV), lo que debía ser una noche de celebración musical en el Konex se transformó en un episodio de pánico cuando Romina Gaetani divisó, a pocos metros del escenario, a la mujer identificada como Belén, sobre quien pesa una denuncia por acoso y hostigamiento. «La vi sentada en primera fila y no pude continuar con normalidad«, confesó la cantante al periodista Ángel de Brito, evidenciando el impacto psicológico del encuentro.

Quién es «Belén», la mujer denunciada por el acoso a Romina Gaetani

La persona señalada por Romina Gaetani tiene 32 años y su acercamiento comenzó bajo el velo de una admiración convencional por sus trabajos en televisión y teatro. Sin embargo, el vínculo se tornó peligroso cuando la joven empezó a mostrar comportamientos violentos e invasivos.

De acuerdo con los detalles brindados por la periodista Pilar Smith, la denunciada ha intentado forzar el contacto físico sujetando del brazo a la actriz e incluso ha tratado de ingresar por la fuerza a su vehículo particular al finalizar las funciones.

Aunque Romina Gaetani intentó inicialmente mantener un trato cordial al conocer que la joven padece una condición psiquiátrica, la gravedad de los hechos la obligó a recurrir a la Justicia.

Botón antipánico y perimetral: el alcance de la denuncia judicial de Romina Gaetani

Hace un año, la Justicia le otorgó a Romina Gaetani un botón antipánico y dictó una medida perimetral para resguardar su integridad. No obstante, el reciente episodio en el Centro Cultural Konex demuestra las dificultades para frenar el hostigamiento sistemático, que ahora incluye el seguimiento de las locaciones que la actriz publica en sus redes sociales.

La denuncia policial detalla que la acosadora ha ignorado las advertencias previas, manteniendo una insistencia que «superó todos los límites». Tras el último incidente, se espera que el equipo legal de la artista evalúe nuevas medidas para garantizar que el cumplimiento de la restricción de acercamiento sea efectivo en espacios públicos y profesionales.