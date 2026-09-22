Nicole Neumann reveló cómo maneja los celos con Manu Urcera y fue contundente: “Si me pasa, besitos”

Nicole Neumann habló sin vueltas sobre los celos en su relación con Manu Urcera y recordó las advertencias que recibió cuando comenzó a acompañarlo en el Turismo Carretera. La modelo reconoció que de joven fue insegura, pero aseguró que con los años cambió por completo su manera de vivir las relaciones.

Nicole Neumann se sinceró sobre un aspecto poco conocido de su relación con Manu Urcera. Invitada a Otro Día Perdido, el programa que conduce Mario Pergolini por El Trece, la modelo contó cómo convive con el mundo del automovilismo y qué le pasa cuando su marido está rodeado de promotoras durante las competencias.

Lejos de mostrarse preocupada, Nicole explicó que actualmente no está pendiente de posibles infidelidades y que llegar a ese punto fue el resultado de varios años de trabajo personal.

Según reprodujo Ciudad Magazine, incluso su hermana intentó advertirla cuando comenzó su relación con Urcera sobre la fama que rodea a los pilotos y las promotoras del Turismo Carretera.

Nicole Neumann contó qué hace cuando siente celos por Manu Urcera

Durante la entrevista, Pergolini quiso saber directamente si era celosa y la respuesta llevó a Nicole a recordar otra etapa de su vida.

“Tuve una etapa de mucho más chica que era un poquito insegura”, reconoció. Sin embargo, explicó que su manera de pensar cambió con el paso de los años y después de realizar mucho trabajo interno.

La modelo aseguró que llegó a una conclusión que modificó la forma en la que enfrenta los celos: si una persona quiere ser infiel, controlar cada uno de sus movimientos no va a impedirlo.

“Si me tiene que pasar, me va a pasar con cualquiera, me lo va a hacer cuando quiera. Yo no me voy a estresar”, sostuvo.

Y fue todavía más contundente al explicar cómo reaccionaría si alguna vez descubriera una infidelidad de Urcera: “Si me pasa, besitos, no tenía que ser y a otra cosa”.

La advertencia que recibió cuando comenzó su relación con Manu Urcera

Nicole también recordó que los comentarios sobre el ambiente del automovilismo aparecieron prácticamente desde el comienzo de su relación.

“Mi hermana me dijo lo mismo cuando arranqué: ‘Ojo, porque los pilotos, las promotoras…’”, contó.

Sin embargo, la modelo dejó en claro que no quiere vivir pendiente de lo que podría suceder ni desgastarse imaginando situaciones.

“No voy a estar toda mi vida quemándome con esto, porque no sirve de nada. ¿Para qué? No tiene sentido. Hay que disfrutar la vida”, reflexionó.

Nicole Neumann reconoció que durante años fue insegura

La modelo también sorprendió al admitir que alcanzar esa tranquilidad no fue un proceso inmediato.

Cuando Pergolini le preguntó si esa manera de pensar había llegado con la madurez, Nicole reconoció que le llevó varios años modificar ciertas inseguridades.

“Era muy insegura, sí. No era insegura en mi trabajo, digamos, sino fuera del trabajo”, explicó.

Para Neumann, esas sensaciones tenían raíces mucho más profundas que la apariencia física o el éxito profesional. Según contó, con el tiempo comenzó a relacionarlas con la crianza, los afectos recibidos durante la infancia y la propia historia personal.

Del miedo en las carreras a confiar plenamente en Urcera

Los celos no fueron el único tema que Nicole tuvo que aprender a manejar desde que comparte su vida con un piloto.

La modelo reveló que al principio sentía mucho miedo cuando acompañaba a Urcera a las carreras, especialmente en jornadas de lluvia y al observar las velocidades que alcanzan los autos.

Con el tiempo, sin embargo, comenzó a sentirse más tranquila al verlo competir y ganó confianza en la experiencia de su marido al volante.

Hoy, casada con Urcera y completamente integrada a su mundo, Nicole asegura que prefiere vivir la relación desde otro lugar: sin controles permanentes y sin permitir que la posibilidad de una infidelidad se convierta en una preocupación cotidiana.