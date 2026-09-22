Cómo hacer pan de ajo brasileño: la receta fácil y cremosa para acompañar el asado
Una preparación clásica de las churrasquerías de Brasil que se puede hacer en casa con pocos ingredientes. Queda dorada por fuera, tierna por dentro y con un relleno de ajo, manteca y queso.
El pan de ajo brasileño, conocido como pão de alho, es un infaltable de los asados y las reuniones alrededor de la parrilla. Su combinación de pan crocante, una crema intensa de ajo y queso derretido lo convirtió en uno de los acompañamientos más buscados de la cocina brasileña.
La preparación es sencilla y no requiere hacer el pan desde cero. Con unas baguettes o flautitas y una mezcla cremosa se puede conseguir un resultado muy similar al que se sirve en las churrasquerías.
Ingredientes
- 4 panes tipo baguette o flauta
- 100 gramos de manteca
- 3 dientes de ajo
- 3 cucharadas de mayonesa
- 2 cucharadas de queso crema
- 100 gramos de mozzarella rallada
- 2 cucharadas de perejil picado
- Sal y pimienta a gusto
- Orégano, opcional
Paso a paso
- Primero, colocar la manteca a temperatura ambiente en un recipiente y agregar los dientes de ajo bien picados o rallados.
- Incorporar la mayonesa, el queso crema, el perejil, la mozzarella y condimentar con sal y pimienta. Mezclar hasta obtener una preparación cremosa y homogénea.
- Luego, realizar cortes en los panes sin llegar a separarlos por completo. La idea es formar pequeñas porciones que permitan colocar el relleno entre cada corte.
- Rellenar generosamente con la crema de ajo y queso, procurando que la preparación llegue bien al interior del pan.
- Colocar los panes sobre una fuente y envolverlos con papel aluminio. Llevar a un horno precalentado a 180 °C durante 10 a 15 minutos.
- Por último, retirar el aluminio y cocinar durante unos minutos más hasta que la superficie quede dorada y el queso se derrita por completo.
El resultado es un pan crocante por fuera, tierno por dentro y con un intenso sabor a ajo y queso, ideal para servir caliente junto con carnes, verduras asadas o como entrada.
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