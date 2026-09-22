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Cómo hacer pan de ajo brasileño: la receta fácil y cremosa para acompañar el asado

Una preparación clásica de las churrasquerías de Brasil que se puede hacer en casa con pocos ingredientes. Queda dorada por fuera, tierna por dentro y con un relleno de ajo, manteca y queso.

Redacción

Por Redacción

Pan de ajo con queso derretido. Foto ilustrativa.

Pan de ajo con queso derretido. Foto ilustrativa.

El pan de ajo brasileño, conocido como pão de alho, es un infaltable de los asados y las reuniones alrededor de la parrilla. Su combinación de pan crocante, una crema intensa de ajo y queso derretido lo convirtió en uno de los acompañamientos más buscados de la cocina brasileña.

La preparación es sencilla y no requiere hacer el pan desde cero. Con unas baguettes o flautitas y una mezcla cremosa se puede conseguir un resultado muy similar al que se sirve en las churrasquerías.

Ingredientes

  • 4 panes tipo baguette o flauta
  • 100 gramos de manteca
  • 3 dientes de ajo
  • 3 cucharadas de mayonesa
  • 2 cucharadas de queso crema
  • 100 gramos de mozzarella rallada
  • 2 cucharadas de perejil picado
  • Sal y pimienta a gusto
  • Orégano, opcional

Paso a paso

  • Primero, colocar la manteca a temperatura ambiente en un recipiente y agregar los dientes de ajo bien picados o rallados.
  • Incorporar la mayonesa, el queso crema, el perejil, la mozzarella y condimentar con sal y pimienta. Mezclar hasta obtener una preparación cremosa y homogénea.
  • Luego, realizar cortes en los panes sin llegar a separarlos por completo. La idea es formar pequeñas porciones que permitan colocar el relleno entre cada corte.
  • Rellenar generosamente con la crema de ajo y queso, procurando que la preparación llegue bien al interior del pan.
  • Colocar los panes sobre una fuente y envolverlos con papel aluminio. Llevar a un horno precalentado a 180 °C durante 10 a 15 minutos.
  • Por último, retirar el aluminio y cocinar durante unos minutos más hasta que la superficie quede dorada y el queso se derrita por completo.

El resultado es un pan crocante por fuera, tierno por dentro y con un intenso sabor a ajo y queso, ideal para servir caliente junto con carnes, verduras asadas o como entrada.


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El pan de ajo brasileño, conocido como pão de alho, es un infaltable de los asados y las reuniones alrededor de la parrilla. Su combinación de pan crocante, una crema intensa de ajo y queso derretido lo convirtió en uno de los acompañamientos más buscados de la cocina brasileña.

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