Cómo hacer pan de ajo brasileño: la receta fácil y cremosa para acompañar el asado

El pan de ajo brasileño, conocido como pão de alho, es un infaltable de los asados y las reuniones alrededor de la parrilla. Su combinación de pan crocante, una crema intensa de ajo y queso derretido lo convirtió en uno de los acompañamientos más buscados de la cocina brasileña.

La preparación es sencilla y no requiere hacer el pan desde cero. Con unas baguettes o flautitas y una mezcla cremosa se puede conseguir un resultado muy similar al que se sirve en las churrasquerías.

Ingredientes

4 panes tipo baguette o flauta

100 gramos de manteca

3 dientes de ajo

3 cucharadas de mayonesa

2 cucharadas de queso crema

100 gramos de mozzarella rallada

2 cucharadas de perejil picado

Sal y pimienta a gusto

Orégano, opcional

Paso a paso

Primero, colocar la manteca a temperatura ambiente en un recipiente y agregar los dientes de ajo bien picados o rallados.

Incorporar la mayonesa, el queso crema, el perejil, la mozzarella y condimentar con sal y pimienta. Mezclar hasta obtener una preparación cremosa y homogénea.

Luego, realizar cortes en los panes sin llegar a separarlos por completo. La idea es formar pequeñas porciones que permitan colocar el relleno entre cada corte.

Rellenar generosamente con la crema de ajo y queso, procurando que la preparación llegue bien al interior del pan.

Colocar los panes sobre una fuente y envolverlos con papel aluminio. Llevar a un horno precalentado a 180 °C durante 10 a 15 minutos .

. Por último, retirar el aluminio y cocinar durante unos minutos más hasta que la superficie quede dorada y el queso se derrita por completo.

El resultado es un pan crocante por fuera, tierno por dentro y con un intenso sabor a ajo y queso, ideal para servir caliente junto con carnes, verduras asadas o como entrada.