Pity Álvarez llamó en vivo a Moria Casán desde el hospital y sorprendió con una fuerte confesión

Pity Álvarez reapareció públicamente este martes y mantuvo una extensa conversación telefónica con Moria Casán desde el Hospital Tornú, donde permanece internado. El músico habló de la crisis que atravesó, de su situación judicial y reveló cómo se siente en medio de uno de los momentos más complejos de su vida.

Cristian «Pity» Álvarez sorprendió este martes al comunicarse en vivo con Moria Casán durante La Mañana con Moria, por El Trece. El cantante pidió hablar con la conductora y terminó brindando una extensa entrevista desde el Hospital Tornú, donde permanece internado.

Durante la conversación, Álvarez se refirió al episodio que atravesó en las últimas horas y reconoció que no recuerda completamente lo sucedido durante la crisis. También habló sobre la presión que siente por el proceso judicial que enfrenta.

La fuerte frase de Pity Álvarez durante su charla con Moria Casán

Uno de los momentos que más llamó la atención llegó cuando el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados describió cómo está atravesando estos días.

«Me va a explotar la cabeza», expresó al referirse al impacto que tiene sobre él el juicio. La frase surgió mientras explicaba la cantidad de situaciones que atraviesa simultáneamente y la necesidad de recuperar tranquilidad.

Según contó durante la entrevista, el lunes «colapsó» y aseguró que no recuerda todo lo ocurrido durante ese episodio.

Pese al difícil contexto, Pity también sorprendió al asegurar que siente que atraviesa «el mejor momento» de su vida en otros aspectos y habló de sus deseos de continuar haciendo música.

Qué dijo Pity Álvarez sobre el juicio

El músico también hizo referencia directa a la causa por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en 2018, por la cual enfrenta un juicio oral.

Durante la conversación con Moria, dejó una contundente definición sobre su postura frente al proceso: «No me voy a declarar inocente», sostuvo, y explicó que pretende afrontar judicialmente los hechos ocurridos.

El proceso quedó atravesado en los últimos días por la situación de salud de Álvarez. La Justicia convalidó su internación y solicitó evaluar la posibilidad de que sea trasladado a una institución especializada.

La particular relación entre Pity Álvarez y Moria Casán

La comunicación de este martes no surgió de manera casual. Días atrás, antes de su internación, Pity ya había intentado comunicarse con Moria.

La propia conductora contó entonces que conocía al músico desde hacía muchos años y recordó el vínculo que mantuvieron en otra etapa de sus vidas.

Finalmente, este martes pudieron hablar. Pity pidió comunicarse con ella desde el hospital y Moria decidió sacar la conversación al aire, dando lugar a una de las entrevistas más inesperadas de la jornada.

Mientras continúa internado y bajo seguimiento médico, el futuro inmediato del músico dependerá tanto de su evolución como de las decisiones que adopte la Justicia respecto del proceso judicial.