Cómo hacer budín de pan en licuadora: el clásico postre que transforma el pan en un manjar cremoso

Si tenés ganas de comer algo rico y con algunas cosas que podés tener en casa, este budín de pan en licuadora es la opción. Como en la casa de la abuela, esta receta paso a paso te va a encantar.

Cómo hacer budín de pan en licuadora: el clásico postre que transforma el pan en un manjar cremoso

Si tenés ganas de comer algo rico y con algunas cosas que podés tener en casa, este budín de pan en licuadora es la opción. Como en la casa de la abuela, esta receta paso a paso te va a encantar.

Lista de Ingredientes

Leche: 500 mililitros

Azúcar: 130 gramos

Pan: 200 gramos

Huevos: 4 unidades

Esencia de vainilla: 1 cucharadita

Para el caramelo: 100 gramos de azúcar

¿Tenés pan de ayer? No lo tires. Te enseñamos a transformarlo en el postre más clásico y económico. Con esta guía paso a paso, te saldrá húmedo, con mucho caramelo y sin fallar. El budín de pan es esa receta que nos transporta directo a la cocina de la abuela. Es la definición perfecta de la «cocina de aprovechamiento»: convierte algo tan simple como el pan duro en un postre cremoso, húmedo y lleno de sabor.

Muchos le temen al caramelo o a que la textura quede seca, pero el secreto está en las proporciones y en un buen baño maría. Tomá nota de esta receta fácil que se prepara (casi) toda en la licuadora y resolvé el postre con ingredientes que seguro tenés en casa.

Cómo hacer budín de pan en licuadora, paso a paso

La clave de esta receta es el orden. Seguí estos 5 pasos para que salga perfecto.

El caramelo: la base de todo.

  • El primer paso es el caramelo, que debe estar listo (y frío) antes de volcar la mezcla.
  • Colocá los 100 g de azúcar en una sartén (o directamente en la budinera si es apta para fuego) y calentá a fuego medio-bajo. No lo revuelvas con cuchara; mové el recipiente suavemente para que el azúcar se derrita y tome un color dorado de manera pareja. Una vez líquido y con color ámbar, retirá del fuego y cubrí toda la base y parte de las paredes del molde.
  • Tip: Tené cuidado de no quemarlo. Si se oscurece demasiado, tomará un sabor amargo que arruinará el postre. Dejá que se enfríe y endurezca en el molde.

La mezcla: la magia de la licuadora.

  • Este paso es el más fácil. Troceá el pan duro y colocalo en el vaso de la licuadora. Agregá la leche, los 130 g de azúcar, los 4 huevos y la esencia de vainilla.
  • Procesá todo hasta que no queden trozos de pan y la mezcla sea completamente líquida y homogénea.
  • Si no tenés licuadora, podés remojar el pan en la leche tibia media hora y luego deshacerlo con un pisapapas antes de mezclar el resto.

Al molde: la unión.

  • Verificá que el caramelo del molde esté firme y frío. Verté con cuidado toda la preparación de la licuadora sobre el caramelo.

La cocción: el secreto del baño maría.

  • Este paso es fundamental para la textura final. Precalentá el horno a 180°C (horno medio).
  • Colocá el molde de budín dentro de una fuente para horno más grande y profunda. Llená la fuente grande con agua ya caliente (esto acelera el proceso) hasta que cubra la mitad de la altura del molde del budín. Esto es el «baño maría» y asegurará una cocción lenta y pareja, dándole esa humedad característica.
  • Llevá al horno y cociná durante 40 a 45 minutos.
  • ¿Cómo saber si está listo? Hacé la prueba del palillo: si al pincharlo en el centro sale limpio, ya está.

La paciencia: el desmolde perfecto.

  • Sacá el budín del horno y del baño maría. Dejá que se enfríe por completo a temperatura ambiente (al menos un par de horas). Este paso es clave para que tome consistencia.
  • Una vez frío, podés llevarlo un rato más a la heladera.
  • Para desmoldar, pasá un cuchillo fino por los bordes y dale la vuelta sobre un plato o fuente. El caramelo (ahora líquido) caerá sobre el budín.

Budín de pan en licuadora: el acompañamiento ideal

Un budín de pan nunca está completo sin sus aliados: servilo en porciones con un buen copo de crema batida sin azúcar (para contrastar) o, para los más golosos, una cucharada generosa de dulce de leche repostero.


