Polémico: L-Gante aclaró su gesto con Evangelina Anderson y desmintió rumores

El músico de cumbia 420 Elián “L-Gante” Valenzuela volvió a quedar en medio del foco mediático tras haber “likeado” a la reconocida modelo, Evangelina Ánderson, por lo que, no sólo aclaró los tantos, sino que además se refirió a los trascendidos sobre su “rendimiento en la cama”.

Tras los rumores, L-Gante explicó su vínculo con Evangelina Anderson

“Uno, cuando da ‘like’, es porque algo le gusta”, explicó Valenzuela al tiempo que consideró a la modelo como “una bella mujer” y negó estar al tanto de que Ánderson es prima segunda de la conductora de MasterCheff ya que el ex marido de la actriz, Martín Demichelis, y Andrés Nara, comparten un apellido en común.

Asimismo, Valenzuela no dejó pasar las habladurías sobre varias propuestas de casamiento durante su relación con la “Bad Bitch”: “Se habló, pero no hubo ninguna propuesta de nada. Sólo una, pero fue de una forma que no logró convencer”.

Trascendidos recientes indicaron que Nara habría sostenido que el intérprete no “rendía” durante las relaciones sexuales: “No me detengo en eso, lo ví, pero no me atrae para enfocarme en eso. Es algo que lo dijo alguien al final de algo”

En otro orden de cosas, el músico reveló que el vínculo con la madre de su hija, Tamara Báez, se basa en la “comunicación” e indicó: “Arreglamos la cuota alimentaria y ya se hará el efecto del primer pago de este mes”.