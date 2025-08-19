Por qué el agua de lluvia es buena para las plantas, según la ciencia

El agua de lluvia ha sido utilizada desde tiempos antiguos para regar huertas, jardines y cultivos. Hoy, la ciencia confirma que no se trata solo de una costumbre, sino de un beneficio real para las plantas. Acá te dejamos los detalles.

Por qué el agua de lluvia es buena para las plantas

A diferencia del agua de red, la de lluvia es más pura porque no contiene cloro ni sales añadidas. Estos componentes, aunque necesarios para potabilizar el agua, pueden resultar agresivos para las raíces sensibles de ciertas especies de plantas.

La lluvia también aporta una leve acidez natural. Ese pH ligeramente ácido ayuda a que los nutrientes del suelo se disuelvan y sean más fáciles de absorber por las raíces, mejorando la salud de las plantas.

Además, cuando cae del cielo, el agua arrastra partículas de nitrógeno presentes en la atmósfera, lo cual es un elemento, un fertilizante natural clave para el crecimiento de hojas verdes y tallos fuertes.

El agua de lluvia suele tener una temperatura más adecuada que la que sale de la canilla, que en algunos casos llega fría desde las cañerías. Por eso, una temperatura más suave evita el “shock térmico” en raíces y hojas.

Recolectar y aprovechar la lluvia también es una práctica ecológica porque, además, permite ahorrar agua potable, un recurso cada vez más valioso, especialmente en las grandes ciudades.

Muchos jardineros destacan que las plantas lucen más brillantes y con colores más intensos después de una buena tormenta. Esto se debe a la combinación de oxigenación, humedad y nutrientes.

La ciencia también señala que la lluvia ayuda a limpiar las hojas del polvo y otros contaminantes. Al quedar más limpias, las plantas realizan mejor la fotosíntesis, fundamental para su desarrollo.

Por todas estas razones, aprovechar el agua de lluvia no solo favorece a las plantas, sino también al medio ambiente y al bolsillo. Es una manera sencilla y natural de cuidar nuestro entorno. En este sentido, cada vez más hogares y huertas urbanas incorporan sistemas de recolección de agua pluvial. Esta es una estrategia simple y sustentable, ya que devuelve a las plantas lo que la naturaleza les ofrece de manera gratuita.

Agua de lluvia para las plantas: consejos para recolectar y usar en casa

Colocar recipientes amplios en patios, balcones o terrazas para recolectar la mayor cantidad posible.

Usar tanques o barriles con tapa para evitar que se críen mosquitos y así mantener el agua limpia.

Instalar canaletas en el techo para dirigir el agua hacia contenedores más grandes.

Filtrar las hojas o impurezas con una tela o malla antes de usar el agua en las plantas.

No almacenar por mucho tiempo. Lo ideal es usarla en la semana para evitar estancamiento.

Regar a primera hora de la mañana o al atardecer para que el agua de lluvia se aproveche mejor y no se evapore rápido.

Usar también para limpiar pisos o herramientas de jardinería porque, de esta manera, se ahorra agua potable en otras tareas del hogar.

