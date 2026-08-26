Créditos digitales: montos bajos, tasas altas e «ingresos que no alcanzan»: radiografía de la mora en apps

La pérdida de poder adquisitivo aceleraron el uso de herramientas de financiamiento de corto plazo para cubrir gastos esenciales del mes. De acuerdo con los últimos registros de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA), cerca de 6 millones de personas registran atrasos e irregularidades en el pago de sus préstamos no bancarios, configurando un escenario donde el sobreendeudamiento golpea con mayor intensidad a los sectores de menores ingresos y a los jóvenes.

En diálogo con Río Negro Radio, el periodista especializado en Economía Pablo Wende analizó la radiografía que surge de las estadísticas oficiales y desmitificó la magnitud individual de los compromisos impagos: «Hay 6 millones de personas con dificultades para devolver créditos, pero la gran mayoría responde a montos muy pequeños. Un 15% del total debe menos de $100.000 y un 25% adeuda menos de $150.000; las magnitudes no son significativas a nivel sistémico, pero sí representan un problema grave para cada familia».

Jóvenes de 18 a 25 años y el impacto de los servicios públicos

Uno de los segmentos más expuestos en la base de datos crediticia corresponde a la franja de jóvenes de entre 18 y 25 años, quienes presentan mayores índices de mora al acceder a líneas de financiamiento rápido sin contar con un historial laboral consolidado.

Wende vinculó este fenómeno al deterioro del ingreso disponible provocado por los ajustes en el transporte y las tarifas energéticas: «El dinero es fungible; cuando alguien toma un microcrédito no se puede decir si lo usó para pagar el supermercado, el alquiler o la luz. Lo evidente es que los ingresos no son suficientes para sobrellevar los gastos del mes, y eso se agravó notablemente con la quita de subsidios y la suba de boletos en el transporte».

Billeteras virtuales vs. prestamistas digitales: el negocio de las tasas del 400%

El análisis financiero establece una clara distinción entre los tres grandes jugadores del crédito al consumo no tradicional:

Billeteras digitales consolidadas: Plataformas como Mercado Pago, Ualá o Naranja X, que gestionan cuentas transaccionales y presentan niveles de mora acotados al contar con saldo cautivo para cobrarse las cuotas.





Plataformas como Mercado Pago, Ualá o Naranja X, que gestionan cuentas transaccionales y presentan niveles de mora acotados al contar con saldo cautivo para cobrarse las cuotas. Tarjetas de retail y cadenas comerciales: Líneas de financiamiento emitidas por supermercados y casas de electrodomésticos para compras en cuotas.





Líneas de financiamiento emitidas por supermercados y casas de electrodomésticos para compras en cuotas. Prestamistas digitales directos: Empresas que acreditan fondos en cuenta sin exigir cuenta propia ni vinculación operativa, aplicando los costos más altos del mercado.





Respecto a este último grupo, Wende advirtió sobre el esquema operativo y el riesgo de exclusión financiera: «Hay prestamistas que cobran tasas efectivas anuales del 300%, 400% o 500%. En préstamos a 10 días para salir de un apuro el costo no se nota, pero a un año es una trampa mortal. Muchos prestamistas asumen que el cliente no va a cancelar el total, pero con que pague las primeras cinco cuotas ya recuperan el capital y los intereses. El drama es que esa persona no termina de pagar y queda manchada en el Veraz, quedando completamente fuera del sistema por una deuda insignificante».

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