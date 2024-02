Por si te lo perdiste: todo lo que pasó esta semana en Gran Hermano

La semana comenzó de una forma distinta en Gran Hermano, en lugar de anunciar al eliminado el día domingo como suele ser habitual, la gala de eliminación se pasó para el lunes. Después de una placa multitudinaria, finalmente Joel Ojeda se quedó afuera del reality de Telefe y es el décimo eliminado.

Sin embargo, esa no fue la unica sorpresa de la gala de eliminación. «Big» decidió sancionar a tres de las participantes del reality de Telefe por tener contacto con el exterior, lo que generó además un castigo generalizado para toda la Casa. Es que durante la tarde del lunes, feriado, un seguidor de Gran Hermano subió por los techos de la Casa y entabló diálogo con Zoe, Lucía y Rosina.

Según anticipó «Big», los «hermanitos» tendrán el 50 por ciento del presupuesto semanal para subsistir en caso de ganar el desafío. Y en caso de que lo pierdan, solo tendrán el 25 por ciento del total para alimentarse por los próximos siete días.

Por su parte, Lucía, Zoe y Rosina, quienes entablaron diálogo con la persona que intentó ingresar desde afuera de la Casa, quedaron nominadas para la placa de este fin de semana, sin la posibilidad de ser salvadas ni de participar en la prueba del líder.

En estas particulares circunstancias los jugadores tuviero que cumplir con la prueba de la semana para el presupuesto semanal. Dicha prueba, generó muchos momentos incomodos entre los «hermanitos». Los jugadores deberán dividirse en dos grupos de seis y cada uno debe permanecer en una cama diferente por ocho horas.

Esta semana también fue distinta por «el congelado» un juego que ya se ha incorporado en ediciones de otros países. El juego consiste en que los participantes deben quedarse inmóviles mientras entra una persona del exterior a la casa. De no cumplir con la consigna los jugadores podrán sufrir graves sanciones y hasta la eliminación.

Así fue como entraron Mili, la novia de Licha, Nicolás, el esposo de Emmanuel y Antonella, mamá de Nicolás. Las visitas generaron muchos momentos emotivos y llanto de varios jugadores. Sin embargo, nuevamente quién se llevó toda la atención fue Juliana «la Furia» Scaglione.

Juliana se estaba por bañar cuando sonó el teléfono rojo, que puede sonar en cualquier momento para darle alguna ventaja o desventaja a los jugadores. Por lo tanto, la jugadora salió corriendo del baño, aun estando desnuda, para atender la llamada, que sería cortada por el ingreso de Nicolás, el marido de Emmanuel. Todos los jugadores debían quedarse quietos una vez que comenzara el congelados o podrían ser sancionados, por lo tanto, Furia se cubrió sus partes intimas con las manos y se quedó «congelada» hasta que terminara la visita.

Otro momento que protagonizó Juliana fue su alejamiento de forma definitiva de Agostina, con quién había integrado el grupo de las «furiosas» al principio del certamen. Luego de que Santiago Del Moro anunciara las nuevas sanciones a toda la casa, comenzó una pelea que hizo que todo se rompiera de forma definitiva.

«Pórtate bien» le dijo Agos a Juliana en forma de broma, cosa que ella no se tomó bien. «Si a vos no te vienen a gritar no es mi culpa, amiga. Aguantá Agostina, una vez que te vienen a gritar te hacés la famosa. Y dejá de darme órdenes, soberana. A mí ya me lo dijo Gran Hermano” contestó Furia para la sorpresa de «los hermanitos».

La pelea continuó toda la semana y se dijeron de todo. Para intentar calmar las aguas, el conductor Santiago Del Moro decidió armar un «cara a cara» entre las dos jugadoras, pero las cosas no mejoraron. «¿Por qué me odias? Sos una forr* de mierd*. Me tenés envidia. Hiciste todo esto a propósito, me hablaste bien ayer a la noche” expresó Furia visiblemente enojada.