Lissa Vera, otras de las integrantes de Bandana, confirmó que va a denunciar a la ex pareja de Lourdes Fernández, Leandro García Gómez, luego de la repercusión que tuvo la denuncia por supuesta desaparición de la artista.

Lissa Vera prepara una denuncia contra Leandro García Gómez y crece la incertidumbre

“Esto yendo a Lavalle 1250, Tribunales, a formular la denuncia correspondiente contra Leandro García Gómez”, señala la historia que subió a sus redes sociales.

En una publicación anterior, Vera expuso que acompañaba a la mamá de la artista y que se encontraba preocupada por la situación actual de su amiga, motivo por el cual iba a radicar la denuncia correspondiente.

Ahora, la incógnita es saber el motivo de la acusación que llevará a cabo Lissa contra el empresario García Gómez.

En noviembre de 2022, Lourdes había denunciado a su pareja por violencia de género, causa que quedó desestimada y por el que ella le pidió perdón años después.