«Desde chiquitos para siempre»: La Joaqui y J. Rei con mensajes de apoyo a Callejero Fino tras su detención

El cantante de música RKT «Callejero Fino«, cuyo nombre verdadero es Simón Natanael Alvarenga, declaró el lunes por la tarde tras ser detenido por portación ilegal de arma de guerra durante una inspección de su vehículo, el cual circulaba sin patente, el pasado domingo en el partido de Tigre.

La Joaqui y J. Rei fueron dos de los artistas que expresaron su apoyo al cantante.

La declaración de Callejero Fino

El artista sostuvo ante la Justicia que el arma, que era una pistola Glock calibre .40 con la numeración limada, no era suya. La fiscalía dispuso que siga detenido e incomunicado en Comisaría 4° de Tigre, ubicada en la localidad de Benavídez.

En ese sentido, Alvarenga es acusado de portación ilegal de arma de guerra y suspensión de la numeración registral.

El apoyo del mundo de la música a Callejero Fino

Su gran amiga y colega en el mundo del RKT, La Joaqui, fue una de las primeras en manifestar su apoyo durante esta complicada situación judicial.

«Siempre siempre, nunca nunca. Desde chiquitos para siempre«, expresó la cantante en sus redes sociales.

De acuerdo con la primera información que trascendió al momento de la detención, Callejero Fino había declarado que estaba camino a la fiesta de cumpleaños de su amigo J. Rei, quien celebró en una quinta en Tigre.

En ese sentido, su amigo J. Rei también le dedicó una historia a su amigo, quien continúa incomunicado por decisión del fiscal. «Fuerza nata y familia«, escribió el artista junto a una foto de ambos.

El comunicado del círculo íntimo de Callejero Fino

Jéssica Belén, novia del artista, emitió un comunicado haciendo referencia al cambio de abogados y advirtió que nadie estaba pidiendo dinero en nombre del artista: «Aviso por las dudas que si alguien llega a pedir plata a nombre de Natanael o de nuestra familia no pasen! Nosotros no estamos pidiendo nada».

Además, aclaró que no hablarán a la prensa hasta tener un mejor panorama de la situación: «Le pedimos disculpas a la prensa que están ahí presentes, en este momento no tenemos nada que decir. Cuando haya que contar algo, hablaremos; sepan entender y disculpar la situación. Natanael está bien, cumpliendo con lo requerido por la justicia. Gracias».

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