Qué dijo Julián Weich sobre la posibilidad de que Santi Maratea conduzca “Trato Hecho”

Julián Weich habló con Pablo Montagna en su programa “PasaMontagna”, de Radio Rivadavia AM630, y se refirió a su regreso a la televisión con “Qué Mañana!”, que se emitirá por la pantalla de Canal 9.

“Hay un clima de laburo, divertido y amigable, no hay competencia. Es un programa que está bastante instalado. Me interesa que digan qué buen programa”, aseguró Julián Weich, que reemplazó en ese puesto a Mariano Peluffo.

«La televisión sigue validando la actualidad, a veces para bien y otras para mal», agregó el conductor, que este año cumple 40 años de carrera.

Sobre la posibilidad de que Santi Maratea conduzca “Trato Hecho” en América TV dijo: «Son las nuevas generaciones y es lo lógico. Cuando yo empecé a conducir, supongo que le saqué el trabajo a otro conductor, es un recambio natural, no lo veo mal. Después, que lo hagan bien, va a depender de cada uno”.

El ciclo ya tuvo otra temporada con Lizy Tagliani y Roberto Moldavsky como conductores, por Telefe.

«Me gustó mucho hacerlo, me parece que es un formato conocidísimo en todo el mundo, serio y elegante, está muy bien hecho, eso es lo que me tentó. En esta etapa de mi vida no me divierte andar dando mi opinión de todo. Y siento que este formato me permite estar en el entretenimiento, es pasarla bien con el invitado que sea, el participante y la gente en sus casas», agregó.

«De los influencer opino lo mal que hablan en el streaming, son muy guarangos y ordinarios, y no es necesario. Pero no estoy en contra de ellos, de hecho, yo me siento también influencer porque hago canjes o cosas en las redes», aclaró.