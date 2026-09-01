Qué dijo la exnovia de Luck Ra tras los rumores de reconciliación

Guille Giles rompió el silencio después de que comenzaran a circular rumores sobre una posible reconciliación con Luck Ra. La modelo mantuvo una relación de tres años con el cantante, antes de que él comenzara su romance con La Joaqui, y decidió aclarar cuál es actualmente su vínculo con su expareja.

En diálogo con SQP, el programa de América, Giles fue contundente y negó que hayan retomado la relación. “No estoy con nadie, no volvimos. Es la única verdad. Uno nunca sabe cuándo puede volver con un ex”, explicó.

En ese sentido, aseguró que mantienen una buena relación debido a que comparten amistades: “Está todo bien, tengo muy buena relación, compartimos grupos de amigos”.

La modelo también dejó en claro que actualmente está soltera. “Estoy soltera y está todo bien con todos, tengo la mejor con todos”, afirmó.

Guille Giles habló de sus sentimientos por Luck Ra

A pesar de que no retomaron el noviazgo, Giles reconoció que todavía siente cariño y admiración por el cantante cordobés.

“Siento que pasó mucho tiempo desde que cortamos, dos años. Siempre que lo veo está la mejor, lo admiro”, sostuvo durante la entrevista.

Además, explicó que una interacción en redes sociales fue suficiente para que comenzaran las especulaciones sobre un posible acercamiento entre ambos.

“Todo salió de un like que le di a un tema que salió, pero, si buscan, siempre le doy like. Lo apoyo y lo apoyé”, aclaró.

Lejos de mostrarse molesta por las versiones, la modelo aseguró que celebra el presente profesional de su expareja. “Me encanta que le vaya bien, me pone feliz”, expresó.

¿Guille Giles y Luck Ra podrían volver?

Si bien negó que exista una reconciliación, Giles no cerró por completo la posibilidad de que en algún momento puedan darse una nueva oportunidad.

“Nunca se sabe, es la verdad. No me gusta mentir”, reconoció.

Sin embargo, rápidamente volvió a marcar la diferencia entre una posibilidad futura y la situación actual: “La realidad ahora es que no hablamos, no volvimos, nada”.

De esta manera, la modelo despejó los rumores y confirmó que actualmente no mantiene una relación sentimental con Luck Ra.

Quién es Guille Giles, la exnovia de Luck Ra

Guille Giles tiene 25 años y trabaja como modelo y creadora de contenido. Además de participar en campañas publicitarias y desfiles, construyó una importante presencia en redes sociales.

En TikTok cuenta con casi medio millón de seguidores, mientras que en Instagram reúne alrededor de 229 mil followers, plataforma en la que también publica parte del contenido que realiza para TikTok.

Durante los últimos años, Giles también incursionó en otras plataformas digitales. Tuvo canales en Twitch y YouTube, donde compartía videos junto a otros creadores de contenido.

Además, durante un período tuvo una marca de ropa que promocionaba a través de Instagram, aunque no está confirmado si el emprendimiento continúa actualmente activo.