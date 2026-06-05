¿Qué es la enfermedad de Parkinson que padecía el Indio Solari?

El Indio Solari convivió durante años con la enfermedad de Parkinson, un trastorno neurodegenerativo que afecta el movimiento y que no tiene cura. Tras la muerte del músico a los 77 años, crece el interés por conocer en qué consiste esta patología y cuáles son sus principales síntomas.

La enfermedad de Parkinson, dolencia que padecía Carlos Alberto «Indio» Solari, quien falleció este viernes a los 77 años, es un trastorno progresivo del sistema nervioso que afecta principalmente el movimiento. Se trata de una enfermedad neurodegenerativa que empeora con el tiempo y que puede impactar significativamente en la calidad de vida de quienes la padecen.

La señal temprana del Parkinson que suele aparecer en una mano

Según información de Mayo Clinic a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, los síntomas suelen aparecer de manera gradual. En muchos casos, el primer signo es un temblor apenas perceptible en una mano, aunque también puede comenzar en un pie o en la mandíbula.

Si bien los temblores son uno de los síntomas más conocidos, la enfermedad también puede provocar rigidez muscular, lentitud en los movimientos, problemas de equilibrio y un mayor riesgo de caídas.

En las etapas iniciales, las personas pueden presentar una disminución de la expresión facial, menor balanceo de los brazos al caminar y alteraciones en el habla, que puede volverse más suave o difícil de comprender. Aunque actualmente no existe una cura para el Parkinson, diversos tratamientos y medicamentos pueden ayudar a controlar los síntomas y mejorar la calidad de vida.

¿Cuáles son los síntomas de la enfermedad de Parkinson?

Los síntomas varían de una persona a otra y, en muchos casos, los primeros signos son leves y pasan desapercibidos. Generalmente comienzan en un lado del cuerpo y luego se extienden al otro.

Temblores

Los temblores rítmicos suelen comenzar en las manos o los dedos, aunque también pueden aparecer en un pie o en la mandíbula. Es frecuente que la mano tiemble cuando está en reposo o durante situaciones de estrés.

Lentitud de movimientos o bradicinesia

La enfermedad puede hacer que los movimientos se vuelvan más lentos, dificultando tareas cotidianas como levantarse de una silla, vestirse o ducharse. También puede reducir la expresión facial.

Rigidez muscular

La rigidez puede afectar distintas partes del cuerpo, generando sensación de tensión, dolor muscular y movimientos más cortos o bruscos.

Problemas de postura y equilibrio

Las personas con Parkinson pueden adoptar una postura encorvada, experimentar dificultades para mantener el equilibrio y sufrir caídas con mayor frecuencia.

Pérdida de movimientos automáticos

La enfermedad puede reducir la capacidad de realizar acciones que normalmente se hacen de manera inconsciente, como parpadear, sonreír o balancear los brazos al caminar.

Cambios en el habla

Es común que la voz se vuelva más baja, rápida o monótona. También pueden aparecer pausas frecuentes o dificultades para iniciar una conversación.

Alteraciones en la escritura

La escritura puede volverse más pequeña, apretada y difícil de leer, una característica frecuente en pacientes con Parkinson.

Los síntomas no motores del Parkinson

Además de las dificultades relacionadas con el movimiento, la enfermedad puede provocar otros síntomas que afectan distintos aspectos de la salud.

Entre ellos se encuentran la depresión, la ansiedad, el estreñimiento, los trastornos del sueño y la fatiga persistente. También pueden aparecer problemas para percibir olores, necesidad frecuente de orinar, alteraciones en la memoria y el razonamiento, e incluso episodios en los que la persona actúa físicamente lo que está soñando mientras duerme.

Una enfermedad que acompañó al Indio Solari durante años

El propio Indio Solari había revelado públicamente en 2016 que padecía Parkinson. Desde entonces, continuó desarrollando proyectos musicales y mantuvo contacto con sus seguidores, aunque sus apariciones públicas fueron cada vez más esporádicas debido al avance de la enfermedad.

Tras conocerse su fallecimiento, miles de fanáticos recordaron no solo su legado artístico como líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, sino también la fortaleza con la que enfrentó durante años una enfermedad que afecta a millones de personas en todo el mundo.

Fuente: Agencia Noticias Argentinas (NA).