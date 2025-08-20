Descubrí Tidal: la nueva plataforma de streaming que reta a Spotify con calidad de sonido superior

El dominio de Spotify en el mercado del streaming de audio podría estar amenazado: una nueva plataforma, elogiada por sus usuarios por ofrecer una calidad de sonido superior, está ganando popularidad rápidamente entre los melómanos. Conocé Tidal, el nuevo competidor del mercado.

Qué es Tidal: La plataforma de streaming que desafía el liderazgo de Spotify

La supremacía de Spotify en el mercado de streaming de música se encuentra en riesgo, ya que está creciendo Tidal como opción para escuchar música por suscripción. Los usuarios de esta versión lo destacan por la calidad del audio y la curaduría de la selección musical.

A diferencia de Spotify, quienes conocen Tidal destacan que la plataforma prioriza la calidad del audio y la experiencia de los melómanos, con la oferta de audio sin pérdida y videos musicales de alta definición.

Tidal, además, se presenta como un servicio fundado por artistas y para artistas, con el propósito de ofrecer un pago más justo por su trabajo en comparación con otras opciones, como es Spotify actualmente en el mercado.

Por su parte, Tidal ofrece también diferentes niveles de suscripción. Esto significa que incluye planes con audio de alta calidad y planes con audios de alta resolución. Además, permite a sus usuarios disfrutar de la música con otras personas en tiempo real, a través de las sesiones de escucha.

¿Tidal es más barato que Spotify?

Los usuarios de Tidal indican que, también, esta plataforma ofrece un servicio de streaming musical más barato que Spotify, su competidor directo.

La opción está disponible en Argentina, para quienes desean probarla.