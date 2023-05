Qué es y cómo funciona el cardiodesfibrilador que le colocaron a Jorge Rial

Jorge Rial fue operado en el sanatorio Finochietto de la Ciudad de Buenos Aires. Le implantaron un cardiodesfibrilador luego del infarto que sufrió en Bogotá, Colombia.

«Ya me lo pusieron. Estaba previsto y salió todo perfecto. Ya estoy en mi habitación«, le dijo el periodista a Clarín. También precisó que se quedará internado hasta el jueves «por control» y se mostró feliz por el resultado de la operación.

«Fue apenas de 40 minutos. Me pusieron un dispositivo para evitar arritmias», contó Rial a Teleshow.

El sábado 29 de abril, el periodista sufrió una descompensación cardíaca durante sus vacaciones en Colombia y debió ser hospitalizado.

En una visita a Radio 10, Rial se refirió al momento más crítico de su cuadro. “Lo primero que me atravesó fue el cuerpo, estoy haciendo las primeras salidas estoy saliendo a caminar. Y después, la cabeza. La cabeza me la partió en mil pedazos porque nadie está preparado para morirse”, señaló con crudeza.

“Literalmente fue lo que me pasó: la hoja clínica dice ‘muerte súbita’. Estuvieron 10 más o menos 10 minutos tratando de reanimarme, me dieron tres descargas eléctricas y me cagaron literalmente a palos”, agregó.

Cómo funciona el cardiodesfibrilador que le colocaron a Jorge Rial

Según el sitio oficial del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires (ICBA, el cardiodesfibrilador que se le implantó a Jorge Rial es un dispositivo que controla permanentemente si se producen alteraciones del ritmo cardíaco.

El aparato, apenas detecta alguna variación extraña, las trata de forma automática mediante estímulos o choques eléctricos. El artefacto está conectado al corazón mediante un cable.

El cardiodesfibrilador se implanta habitualmente en el pecho como un marcapasos, debajo de la piel, y el cable se introduce por una vena que pasa por esa zona.

La operación se hace con anestesia local. Una vez implantado se duerme brevemente al paciente y se le provoca una taquicardia maligna para comprobar que el dispositivo la detecta y la trata de forma automática, y garantizar así su posterior funcionamiento.