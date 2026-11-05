Shakira y Piqué no logran ponerse de acuerdo: el nuevo conflicto familiar que enfrenta a la expareja

Shakira y Gerard Piqué volvieron a quedar en el centro de una nueva tensión familiar. A cuatro años de su separación, la cantante colombiana y el exfutbolista mantienen diferencias por la organización de los encuentros con sus hijos, una situación que terminó nuevamente en los tribunales de Barcelona.

El conflicto comenzó a tomar fuerza en octubre, cuando ambos comparecieron ante la Justicia para revisar el acuerdo de visitas establecido después de su ruptura. Ahora, los abogados de Piqué se pronunciaron sobre el proceso y dejaron en claro que esperan una decisión judicial.

La disputa no gira en torno a la cantidad de tiempo que los chicos comparten con su padre, sino a los constantes desplazamientos entre Miami, donde viven con Shakira, y Barcelona, donde reside Piqué.

Qué reclama Shakira y por qué volvió a enfrentarse con Piqué

La cantante solicitó una modificación del régimen de visitas para evitar que sus hijos deban realizar viajes transatlánticos durante períodos de vacaciones demasiado cortos.

Según explicó su equipo legal, Shakira no busca reducir el contacto de los niños con su padre, sino que el esfuerzo de los traslados sea compartido entre ambos adultos.

La propuesta consiste en que, durante determinados recesos escolares, sea Gerard Piqué quien viaje a Miami para encontrarse con ellos.

Desde el entorno de la artista sostienen que los vuelos frecuentes entre Estados Unidos y España pueden alterar las rutinas escolares, familiares y sociales de los menores, además de generar cansancio por los cambios horarios.

El planteo llegó al Juzgado de Primera Instancia número 18 de Barcelona después de que las negociaciones entre las partes no consiguieran alcanzar un acuerdo.

La respuesta de los abogados de Gerard Piqué que reavivó la tensión

En medio de las versiones sobre el enfrentamiento, el equipo legal del exfutbolista habló públicamente sobre la causa.

“Estamos muy satisfechos a la espera de que su señoría dicte la resolución que corresponde”, manifestó el abogado Ramón Tamborero, según declaraciones difundidas por medios españoles.

El letrado evitó profundizar en los argumentos presentados ante la Justicia y remarcó la necesidad de preservar la privacidad de los menores.

La postura de Piqué apunta a mantener el vínculo de sus hijos no solo con él, sino también con su familia paterna y con Barcelona, la ciudad en la que vivieron antes de mudarse a Estados Unidos.

Por el momento, no existe una resolución judicial definitiva conocida que establezca cambios en el régimen de visitas.

El acuerdo de separación que ahora quedó bajo revisión

Shakira y Gerard Piqué anunciaron su separación en junio de 2022, después de más de una década de relación.

Meses después alcanzaron un acuerdo que permitió a la cantante trasladarse con sus hijos a Miami, donde se instalaron en abril de 2023.

El convenio contemplaba períodos de convivencia con el padre durante las vacaciones y encuentros organizados a lo largo del año.

Sin embargo, la distancia entre ambos países terminó convirtiéndose en un nuevo punto de conflicto.

La Justicia deberá determinar si corresponde modificar las condiciones actuales y establecer una distribución diferente de los viajes para los encuentros familiares.

Mientras tanto, la relación entre Shakira y Piqué vuelve a quedar bajo la mirada pública, esta vez por una disputa centrada en la organización de la vida cotidiana de sus hijos.