Qué le pasó a Sabrina de Gran Hermano: El accidente que podría haberla sacado de la Casa

La convivencia en Gran Hermano implica mucho trabajo para los participantes que, ante las numerosas horas de ocio que tienen por delante, a veces hacen cosas que generan hasta daño físico. Fue el caso de Sabrina, quien ante una broma de Lucía debió ser atendida por personal médico.

LUCÍA LE TIRÓ UNA SANDALIA EN EL OJO A SABRINA



Licha sugiere que le hagan una broma a Lucia diciéndole que Sabrina perdió el 50% de visión y que en unos días QUIZÁ lo recupera#GranHermano pic.twitter.com/WgzktHNur9 — TRONK (@TronkOficial) January 27, 2024

Según se pudo ver en las filmaciones durante las 24 horas de Gran Hermano, Lucía le tiró una ojota a Alan, quien estaba con Sabrina. Esta última estaba distraída, por lo que recibió de lleno el golpe en su cara.

El incidente le generó a Sabrina un derrame en el ojo, por lo que debió ser atendida por personal médico en Gran Hermano. Para su recuperación, le colocaron un parche temporal y le dieron unas gotas oftalmológicas con medicación.

«Tengo un derrame acá adentro. Me hizo con… No puedo cerrar el ojo, me pegó adentro» contó Sabrina sobre su incidente con Lucía, en medio de un diálogo con «Furia» quien, tratando de quitar dramatismo a la situación le dijo «pero qué pasó, si siempre quiere besarte».

Sabrina agregó que, tras ser atendida por el personal médico de Gran Hermano, «primero veía borroso, después veía como una mancha. Vinieron a verme los médicos y me dijeron que estaba todo bien» llevó tranquilidad.

Sin embargo, la situación derivó en una posible venganza, ya que Sabrina y Lisandro planificaron posteriormente una revancha contra Lucía.

