Qué pasará con MasterChef Celebrity este viernes 23 de enero 2026

La competencia en las cocinas de MasterChef Celebrity no da tregua, y tras el cierre del repechaje el pasado lunes, el certamen inició una semana cargada de adrenalina y nostalgia, pero ahora se viene un descanso.

Qué pasa con MasterChef Celebrity este viernes

En cuanto a la programación del canal de las pelotas y luego de la gala del jueves, el reality culinario no sale al aire este viernes. En su lugar va Por el Mundo.

Con la conducción de Wanda Nara y los famosos cocineros como jurados, el reality ya sufrió varios cambios de programación. Incluso, incorporó algunos sábados como ediciones especiales.

Sin embargo, tras la gala de beneficios del jueves, que la tuvo a Emilia Attias como protagonista, los fanáticos deberán esperar hasta el domingo para que vuelvan a encenderse las hornallas.

La actriz regresó a través del repechaje, en el que también se incorporaron Rusherking y Esther Goris, y fue la más destacada de la noche del jueves, salvándose así de la próxima gala de eliminación.

