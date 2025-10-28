Qué significa que tu perro haga pozos en el jardín, según expertos en comportamiento canino 

Si tenés perros en tu casa, seguro te pasó que en algún momento comenzaron a hacer pozos en el jardín. Generalmente, se cree que es un acto de rebeldía, pero los expertos en comportamiento explican esta actitud.

¿Por qué tu perro hace pozos en el jardín?

Instinto de caza: según Makondo Pets, los perros tienen un fuerte instinto de presa y cavar puede ser una forma de cazar animales pequeños, como roedores o insectos. Si en tu jardín hay animales, es posible que tu perro cave para atraparlos.

Temperaturas extremas: Hill’s Pet explica que los perros pueden escarbar un hoyo si hace demasiado calor porque al cavar dejan al descubierto tierra fría y crean un pequeño refugio a la sombra. Este comportamiento es más común en climas calurosos.

Ansiedad o aburrimiento: Purina señala que en muchos casos, cavar puede ser un pasatiempo inofensivo para los perros. Sin embargo, si tu perro escarba en canteros de flores o bajo una cerca, debes averiguar cómo lograr que deje de hacerlo.

Instinto de anidación: Hill’s Pet también menciona que cavar puede ser parte de un instinto de anidación, sobre todo si tu perra está en gestación. Este comportamiento es natural y forma parte de su instinto reproductivo.

¿Cómo evitar que tu perro haga pozos en el jardín?

Proporcionar ejercicio regular: asegurate de que tu perro haga suficiente actividad física para liberar energía acumulada.

Ofrecer juguetes interactivos: mantené su mente ocupada con juguetes que estimulen su inteligencia.

Crear un área designada para cavar: establecé un lugar específico donde pueda cavar sin causar daño.