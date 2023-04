Quien era Vitalii Merinov, el ucraniano tetracampeón de kickboxing que murió en la guerra

El ucraniano Vitalii Merinov, tetracampeón del mundo de kickboxing, falleció en un hospital. El deportista no pudo recuperarse de las heridas sufridas mientras combatía a las tropas rusas en Lugansk.

Merinov se había alistado en el ejército de su país como voluntario justo después de que comenzase la invasión de Rusia a Ucrania el 24 de febrero del año pasado.

Tras ser herido en una pierna, el deportista de la región de Ivano-Frankivsk, en el oeste de Ucrania, regresó al frente y siguió combatiendo hasta que fue herido de muerte.

La trágica noticia fue confirmada por el alcalde de la ciudad de Ivano-Frankivsk, Ruslan Martsinkiv, que informó que el tetracampeón del mundo estaba casado y tenía una hija de dos años.

Desde que se presentó como voluntario, el atleta compartía en sus redes sociales distintos momentos de su lucha en el frente, desde fotos con sus compañeros de escuadrón hasta imágenes de él en pozos o trincheras resguardando su seguridad.

Según las autoridades ucranianas, al menos 262 deportistas han muerto como consecuencia de la agresión militar rusa contra Ucrania.

En ese sentido Kiev vuelve a pedir la exclusión de los atletas rusos de los próximos Juegos Olímpicos que se celebrarán en 2024 en París.

Vitalii Merinov, four-time world champion in kickboxing, champion of Ukraine, died defending Ukraine.



Vitalii went to war on the first day of the full-scale invasion. He had a shrapnel wound, then returned to the frontlines after getting better but died in hospital after new… pic.twitter.com/Uthzz2xrHF