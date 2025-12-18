Quién es Christian Petersen, el reconocido chef que lucha por su vida en San Martín de los Andes

El chef Christian Petersen atraviesa horas delicadas luego de sufrir una descompensación cardíaca durante una excursión en el Sur del país. El cocinero, de 56 años, permanece internado en terapia intensiva en el Hospital Ramón Carrillo, de San Martín de los Andes, donde es asistido por un equipo médico especializado.

Mientras se sigue de cerca su evolución, la noticia volvió a poner en primer plano la figura de uno de los chefs más reconocidos de la Argentina, con una extensa trayectoria en la gastronomía profesional, la televisión y el ámbito empresarial.

Una vida ligada a la cocina

Christian Petersen nació el 8 de junio de 1969 en San Isidro, provincia de Buenos Aires, y descubrió su vocación desde muy joven. Sus primeros pasos en la cocina estuvieron ligados al ámbito familiar y al trabajo cotidiano, una experiencia que luego profundizó con formación internacional de alto nivel.

Estudió en instituciones de prestigio como Le Cordon Bleu y el Hotel Ritz de París, y completó su capacitación en la Academia Culinaria de California, donde consolidó una mirada profesional que combina técnica, producto y respeto por los procesos.

De los fogones a la televisión

A lo largo de su carrera, Petersen logró trascender el ámbito gastronómico para convertirse en una figura popular de la televisión argentina. Participó en numerosos programas culinarios en señales como El Gourmet y Utilísima, y alcanzó gran notoriedad como jurado de “El gran premio de la cocina”, ciclo emitido por El Trece, donde se destacó por su estilo directo y su conocimiento técnico.

Su presencia en pantalla lo convirtió en un referente para el público masivo, sin abandonar su identidad como cocinero profesional.

Empresario, autor y referente del producto

Además de su rol mediático, Christian Petersen es empresario gastronómico y forma parte del proyecto familiar Los Petersen Cocineros, una firma dedicada al catering y a la organización de eventos, con una larga trayectoria en el país.

También es autor de libros de cocina y ha desarrollado proyectos vinculados al campo, la ganadería y la trazabilidad de los alimentos, una mirada integral que pone en valor el origen de los productos y la producción sustentable.

Su presente personal

En el plano personal, Petersen es padre de tres hijos y en abril de 2025 contrajo matrimonio con Sofía Zelaschi, con quien comparte su vínculo con la gastronomía.

Hoy, mientras permanece internado en San Martín de los Andes, su estado de salud genera preocupación en el ambiente gastronómico y televisivo, donde colegas, alumnos y seguidores siguen atentos cada parte médico.