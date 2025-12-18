Christian Petersen: cómo es el restaurante que inauguró con su esposa antes de su internación

Antes de la descompensación cardíaca que derivó en su internación en San Martín de los Andes, el chef Christian Petersen atravesaba un momento de pleno impulso personal y profesional. Junto a su esposa, Sofía Zelaschi, había puesto en marcha un nuevo proyecto gastronómico en la provincia de Buenos Aires, pensado como un cambio de ritmo y una apuesta compartida.

Así es Paraje Ruta 8, el proyecto gastronómico de Christian Petersen y Sofía Zelaschi

La pareja, que se casó en abril de este año, decidió emprender en conjunto con la apertura de Paraje Ruta 8, un restaurante ubicado en San Antonio de Areco, sobre la traza de la Ruta Nacional 8. El espacio fue concebido como un parador gastronómico, ideal para comer al paso, con una propuesta sencilla y accesible, fiel al estilo que Petersen viene defendiendo desde hace años.

El plato estrella del lugar es el sándwich de milanesa, una de las preparaciones más populares del chef, elaborada con productos de calidad y sin artificios, en línea con su mirada sobre la cocina argentina tradicional.

Días atrás, Sofía Zelaschi había contado detalles del concepto del emprendimiento en diálogo con Clarín: “La idea es ofrecer productos nobles, sencillos, bien hechos, rápidos, al paso y en un entorno muy tranquilo”, explicó, destacando el espíritu relajado del lugar y su vínculo con el paisaje rural de Areco.

El proyecto marcó para la pareja no solo una apuesta laboral conjunta, sino también un cambio de etapa, combinando vida familiar, gastronomía y una búsqueda de mayor cercanía con el público, lejos de los formatos más formales de la alta cocina.

Mientras Petersen continúa internado y bajo seguimiento médico, Paraje Ruta 8 aparece como uno de los proyectos más recientes y personales del chef, reflejo de un momento de expansión y de planes que quedaron momentáneamente en pausa a la espera de su recuperación.