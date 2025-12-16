Joaquín Levinton habló por primera vez tras sufrir un infarto

Joaquín Levinton, líder de la banda Turf, habló por primera vez luego de haber sido internado de urgencia en el Hospital Fernández tras sufrir un infarto agudo de miocardio el viernes 12 de diciembre. El músico confirmó que ya recibió el alta médica y que se encuentra en proceso de recuperación en su casa.

El mensaje de Joaquín Levinton tras ser internado de urgencia por un infarto

Levinton estaba en un bar ubicado en Dorrego al 1600 cuando comenzó a sentir un fuerte dolor en el pecho. De inmediato, las personas que se encontraban en el lugar dieron aviso al SAME, que acudió rápidamente para asistirlo y trasladarlo al centro de salud.

En las últimas horas, el cantante llevó tranquilidad a sus seguidores a través de un video publicado en sus redes sociales, donde confirmó que se encuentra fuera de peligro y brindó detalles sobre su estado de salud tras haber sido sometido a un procedimiento de colocación de stent.

“Quería contarles que ya estoy en mi casa, me dieron el alta. Tuve un infarto porque tenía una arteria tapada. De repente me empezó a doler el pecho y me costaba respirar”, relató el artista.

Desde su hogar y fiel a su estilo, Levinton agradeció especialmente al personal que intervino en la emergencia: destacó la ayuda inicial de un mozo del restaurante, la rápida respuesta del SAME y la atención recibida en el Hospital Fernández. “Me atendieron de manera increíble y muy rápido. En poco tiempo ya estaba en una sala, recuperándome, y hoy puedo decir que estoy en casa”, expresó. Además, adelantó que espera volver a los escenarios en aproximadamente un mes.

Por último, el músico se mostró emocionado por el afecto recibido: “Les mando un beso enorme a todos los que me enviaron tanto cariño. Me emocionaron mucho los mensajes y el apoyo”.

