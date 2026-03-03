¿Quién es Daniela de Lucía, la participante que salió de Gran Hermano y volvió a entrar?

Daniela de Lucía se convirtió en una de las participantes que más llamó la atención en la actual edición de Gran Hermano, no solo por su desempeño dentro de la casa, sino también por la historia personal que fue revelando a lo largo del juego. Su salida y posterior reingreso marcaron un quiebre en su recorrido, dándole una nueva oportunidad frente a las cámaras y al público.

La historia de Daniela de Lucía en Gran Hermano: dolor, salida y revancha

Antes de ingresar al reality más visto del país, Daniela ya tenía un camino vinculado al desarrollo personal y las redes sociales. Se desempeña como coach, actividad desde la cual comparte contenidos relacionados con bienestar emocional, motivación y crecimiento personal.

En paralelo, construyó una comunidad como influencer, donde muestra aspectos de su vida cotidiana y reflexiones que conectan con miles de seguidores.

Su llegada a Gran Hermano estuvo atravesada por una situación profundamente dolorosa. Dentro de la casa, Daniela sufrió la muerte de su padre, un hecho que marcó un antes y un después en su participación: abandonó el reality a solo 48 horas de haber ingresado.

Durante su primera etapa, mantuvo un perfil que fue cambiando con el paso de los días. Pasó de la cautela inicial a una postura más activa dentro del juego. Sin embargo, el destino le dio revancha: tras su salida, volvió a ingresar a la casa con otra actitud y una estrategia más clara.

En esta segunda oportunidad, apostó a mostrarse auténtica y reforzar su juego, sabiendo que el público ya conocía tanto sus fortalezas como sus puntos débiles. Su historia, marcada por la resiliencia y la exposición emocional, la posicionó como una de las protagonistas más comentadas de la edición.