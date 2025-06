¿Quién es el nuevo amor de Alberto Fernández? Exdiputada del PRO 

Alberto Fernández estaría manteniendo una relación sentimental con una exfuncionaria del PRO. Según información revelada por el canal LN+, el expresidente Alberto Fernández habría comenzado una nueva relación con una exdiputada vinculada al partido PRO.

Los detalles del nuevo romance de Alberto Fernández con una exdiputada de CABA

Se trataría de Anabella Hers Cabral, conocida en su entorno más íntimo como Cody. Hers, abogada y actual Directora General del Observatorio de Políticas Penitenciarias y Derechos Humanos del Poder Judicial porteño, visita con frecuencia al ex jefe de Estado en su departamento de Puerto Madero.

Alberto Fernández fue visto en diversas actividades cotidianas que reflejan un estilo de vida activo y social. Entre ellas, se destacó que sale a correr, pasea a su perro Dylan y disfruta de salidas gastronómicas, como una reciente visita a Casa Moema, un exclusivo restaurante a puertas cerradas ubicado en el barrio de Chacarita.

¿Cómo es la vida de Fabiola Yáñez?

Fabiola y Alberto se separaron en el 2023 y, meses después, se expuso públicamente los motivos de la escandalosa ruptura. Yañez denunció en la justicia y públicamente a Fernández por violencia de género y por privación ilegítima de la libertad.

Ahora, la exprimera dama está en pareja con un español de 50 años. Se dedica al rubro alimenticio. No es ni una amistad colorida ni un chongo. Es algo reciente que le dio mariposas en el estómago. Sale poco, pero lo conoció en la casa de unos amigos. Los presentaron… Yo creo que el tipo no debe tener ni internet… Estamos hablando de una persona intachable. Está bien de papeles», contó Mauricio D´Alessandro, meses atrás, sobre el nuevo amor de Fabiola.